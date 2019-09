Genoa supera Fiorentina e quebra seca de vitórias na Serie A

Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália

INCIDENCIAS : Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova, Itália

Na última rodada da última temporada, Genoa e Fiorentina ficaram no 0 a 0 e evitaram o rebaixamento. Tentando uma campanha diferente na Serie A, as equipes se enfrentaram pela segunda rodada em 2019-20, e os genoveses venceram por 2 a 1 neste domingo (1º). Os donos da casa marcaram com Zapata e Kouamé, enquanto Pulgar, de pênalti, descontou para a Viola.

No início, a Fiorentina conseguiu criar chances com Boateng e Chiesa tendo boas finalizações logo cedo, mas a defesa se mostrou pouco firme e cedendo espaços para o Genoa. Aos dez, Schöne bateu escanteio, Romero subiu na entrada da pequena área e acertou a trave. Na sequência, em cobrança curta de corner, Ghiglione levantou com precisão e Zapata superou a defesa viola para fazer 1 a 0.

A Fiorentina subiu a marcação em alguns momentos para pressionar a saída rival, mas o Genoa correu poucos riscos, teve mais posse de bola e foi mais perigoso. No total, foram 12 finalizações dos mandantes, contra sete dos visitantes, quatro a um em chutes certos. Aos 23, Radovanovic arriscou chute de longe e Dragowski espalmou. Na sequência, Schöne bateu escanteio rasante e o sérvio apareceu para finalizar dentro da área, mas o goleiro salvou.

Três minutos depois, a Viola voltou a assustar. Ranieri recebeu ótimo passe de Castrovilli, partiu para dentro da área e cruzou rasteiro para Chiesa, que só raspou a bola, que acabou rebatendo e sobrando com Radu. A reta final do primeiro tempo foi de muita batalha e poucas chances, mas o Genoa administrou bem e levou a vantagem para o intervalo.

A segunda etapa foi de ainda maior domínio do Genoa. Pinamonti, aos oito, Lerager, aos 11, e Kouamé, aos 12, tiveram boas chances para ampliar ainda no começo do segundo tempo, mas erraram o alvo. O técnico da Fiorentina, Vincenzo Montella, tentou novas alternativas com Dalbert na vaga de Badelj, mudando o esquema tático, mas os mandantes continuaram melhor. Aos 19, após chutão de Radu, Kouamé dominou com muita categoria, partiu para cima de Ranieri e chutou de fora da área para ampliar a vantagem: 2 a 0.

Por muito pouco, o Genoa não ampliou aos 24. Primeiro, Lerager completou cobrança de escanteio de Schöne, a bola rebateu em Radovanovic e foi defendida de forma espetacular por Dragowski. Na sequência, o sérvio teve mais uma chance em cabeceio, mas dessa vez parou na trave.

A Fiorentina contou com uma decisão polêmica da arbitragem para voltar para a partida. Aos 29, Dalbert recebeu de Ribéry dentro da área, se atirou em dividida com Rômulo e o árbitro apontou pênalti. Pulgar, que já havia marcado dessa forma na estreia, deslocou o goleiro Radu e diminuiu a desvantagem viola.

Só a partir daí foi que a Fiorentina começou a assustar. Aos 36, Ribéry recebeu de Castrovilli, limpou para dentro e chutou no canto, mas Radu segurou. Já aos 45, Chiesa teve duas chances seguidas, primeiro acertando a trave e depois exigindo grande defesa do goleiro, mas não conseguiu evitar a derrota da Fiorentina.

O Genoa chega a quatro pontos na Serie A em duas partidas, em quinto lugar, e quebra sequência de 11 partidas sem vencer no Italiano - a última havia sido contra a Juventus, em março. Já a Fiorentina chega ao 16º jogo seguido sem vitória no Italiano, somando duas derrotas neste início de campeonato.

As equipes só voltam a campo em duas semanas após os jogos de Data Fifa. O Genoa joga novamente em casa, diante da Atalanta, enquanto a Fiorentina faz clássico contra a Juventus, em Florença. Partidas ainda com data e horário a definir.