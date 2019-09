Richarlison decide, e Everton vence Wolvehampton em casa

Pra você, amante do futebol, que adora ver um "jogo jogado" daqueles que todo lance é perigoso e com os times querendo colocar a bola na grama, trabalhando as jogadas. Podemos dizer que foi uma batalha daquelas estrategistas, onde um detalhe pode fazer toda diferença.

Everton e Wolverhampton se enfrentaram na manhã deste domingo (1°), no Goodison Park, casa do time dos brasileiros Richarlison e Bernard. Pode-se dizer que o primeiro se sentiu mais em casa do que nunca depois do jogo de hoje.

Tudo começou logo cedo, aos cinco minutos do primeiro tempo, quando em jogada trabalhada pelos toffees, Kean deu bela assistência para Richarlison que chutou de pé esquerdo no ângulo do goleiro Rui Patrício, que nada pode fazer. 1 a 0. E quem achou que os wolves poderiam se abater com o gol, se enganou por completo.

Aos 9', os visitantes trabalharam bem a bola no campo de ataque, pelo lado direito e, após o cruzamento rasteiro de Adama Traoré, a bola espirrou, bateu no lateral Coleman e sobra na entrada da pequena área para Romain Saïss colocar tudo igual. 1 a 1. Mas não parou por aí.

Com 12' a partida já estava "on fire!" e, para a sorte dos telespectadores, mais um gol. Em jogada pelos lados do campo, Gylfi Sigurdsson fez um cruzamento que pareceu com as mãos e Iwobi, de cabeça, ampliou o marcador. 2 a 1.

Depois disso, o torcedor pode acompanhar uma partida de alta qualidade, característica de uma Premier league. Jogadas em velocidade, bem trabalhadas e com boas intervenções tanto dos defensores de linha quanto dos goleiros que também tiveram boas atuações.

Do lado dos wolves, a dupla Cutrone e Raúl Jímenez tentavam de qualquer jeito vazar o gol dos donos da casa, sendo municiados pelo meio-campo Rúben Neves. Em contra partida, o meia Sigurdsson, com seu "olhar de Lince", tentava abastecer os atacantes.

A partida não parava em nenhum instante mas as duas torcidas não tiveram mais motivos para gritar gol. Pelo menos no primeiro tempo.

Na etapa final, como se diz no Brasil, era a hora de separar os homens dos meninos. Ninguém se deixou influenciar pelo resultado e os times começaram do mesmo modo do primeiro tempo. Muita intensidade com força e velocidade tanto para atacar quanto para defender.

Mesmo com o cenário do jogo sendo muito igual, o Everton tinha mais chances de gol que o Wolverhampton. O atacante Richarlison dava dor de cabeça no zagueiro Boly e no lateral-esquerdo Vinagre. Porém, os visitantes botaram "água no chope" dos toffees.

Aos 30, em jogada de lateral, Vinagre arremessou a bola na área, Boly desviou de cabeça e Raúl Jímenez cabeceou para o fundo das redes. Na jogada, o lateral Digne acabou chutando a cabeça do atacante mexicano na tentativa de afastar a bola do gol. 2 a 2. A partida foi interrompida para atendimento ao atleta que nem comemorou o seu gol por conta da pancada.

Enquanto isso, o técnico Marco Silva promoveu a entrada de Calvert-Lewin substituindo Moise Kean e do brasileiro Bernard no lugar de Iwobi. Os jogadores terminaram a temporada passada como titulares e nessa atual temporada tem havido um revezamento entre os jogadores de ataque. E como foi em todo jogo, logo após um gol, veio o outro.

E com 35 da etapa final, em jogada de velocidade de Digne, o lateral francês foi até a linha de fundo e cruzou. O zagueiro Boly estava inteiro na jogada mas não previu a antecipação do artilheiro brazuca Richarlison que mais uma vez protagonizou a dança do pombo e deu números finais à partida. 3 a 2. Os torcedores dos toffees enlouqueceram e protagonizaram uma festa no Goodison Park.

O Everton, sabendo da capacidade do Wolverhampton, continuava a atacar e obrigou ainda o goleiro português, Rui Patrício, a fazer duas belas defesas. No final do jogo, o brasileiro, autor de dois gols na partida e vestindo agora a camisa sete, ainda fez boa jogada pelo lado de campo e sofreu falta do zagueiro Boly, que recebeu seu segundo cartão vermelho e fez o torcedor comemorar ainda mais a vitória dos toffees.

Com a vitória, o Everton subiu para a quinta posição, com sete pontos, e na próxima rodada enfrenta o Bournemouth, fora de casa, no domingo (15) às 10h no Vitality Stadium. Enquanto isso, o Wolverhampton, que ocupa a 17° posição com apenas três pontos, enfrenta o Chelsea, no Molineux às 11h no sábado (14), tentando conquistar a sua primeira vitória no Campeonato inglês.