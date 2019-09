Melhor na Europa, Van Dijk disputa The Best com Messi e Cristiano Ronaldo

Após ser considerado o melhor na Europa pela Uefa, o zagueiro do Liverpool, Van Dijk é um dos finalistas ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo do prêmio The Best, de melhor jogador do mundo na temporada 2018-19. O camisa 10 do Barcelona e o 7 da Juventus, somam cinco troféus cada um.

+ Conquista dupla para o Liverpool! Van Djik é o melhor da Europa, e Alisson o goleiro da temporada

Goleiros

O Brasil também aparece na lista. Alisson, do Liverpool, levou como melhor da posição do velho continente, disputa com o compatriota Ederson do Manchester City e Ter Stegen, do Barcelona.

Treinadores

Considerada uma das melhores ligas, a Inglaterra colocou três técnicos na disputa: Jürgen Klopp, do Liverpool, o espanhol Guardiola, do Manchester City, e o argentino Mauricio Pochettino.