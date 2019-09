Fim de novela: Neymar permanecerá no Paris Saint Germain

Os últimos três meses de Neymar envolveram grandes polêmicas do astro brasileiro e seu atual clube, o Paris Saint-Germain. O desejo do atacante em voltar para o antigo clube catalão e suas rinchas nos bastidores do time francês se arrastaram durante toda a janela de transferências, que está próxima de seu desfecho, sem o capítulo final feliz para o jogador de 27 anos.

Apesar do clima não ser bom para Neymar, seu destino para a temporada 2019-20 dificilmente será fora de Paris, visto que, às 19h (Brasília), a janela internacional encerra para o próximo semestre. Neymar já teria deixado claro seu desejo de sair do clube, e voltar para o Barcelona.

No entanto, após meses de rumores, pouca negociação, e muitas polêmicas que acumulam atritos de dirigentes do PSG e Barça desde a vinda do craque, ocasionou no empecilho da tratativa do clube catalão em trazer seu antigo atacante.

Neymar que havia sido afastado do grupo em junho, retornou às atividades no mês seguinte, e mesmo que esteja treinando, os problemas internos que culminaram em reações polêmicas, especialmente do dirigente Leonardo, o afasta dos gramados. Segundo o portal UOL, o jogador que soma relacionamentos ruins dentro do clube, também é criticado por não dominar a língua francesa.

O desfecho com o Barcelona dificilmente irá acontecer, pois de acordo com o jornal Le Parisien, o clube francês só venderia o brasileiro por 300 milhões de euros, quantia ainda não confirmada pelo Barcelona.

Com a aproximação do desfecho, Neymar deverá seguir para a temporada com o PSG, mesmo com tantos pontos negativos para a sequência do brasileiro dentro da equipe.

Durante esta segunda, o jogador se apresentou à seleção para encarar dois amistosos internacionais nos Estados Unidos.