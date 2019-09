Roma anuncia empréstimo do atacante Patrik Schick ao RB Leipzig

O RB Leipzig, atual líder da Bundesliga, anunciou nesta segunda-feira (02) o sétimo reforço para a temporada: o atacante Patrik Schick chega da Roma por empréstimo de um ano, até 30 de junho de 2020, com opção de compra. Ele vestirá a camisa de número 21 dos Touros.

Valores divulgados pelo clube italiano são de que a negociação custou aos cofres alemães €3,5 milhões, com aumento no valor por pagamentos de bom desempenho. De acordo com a equipe, se os Touros se classificarem para a UEFA Champions League 2020-21, o atacante pode ser contratado pelo valor de €29 milhões.

O jogador de 23 anos começou nas categorias de base do Sparta Praga, da República Tcheca, até integrar o time profissional. Em 2016 foi para o Sampdoria e no ano seguinte ao clube de Roma, contando com 57 jogos e oito gols. Participou também de 9 jogos na Champions League. Na seleção tcheca, atuou em 17 partidas, com sete gols.

O diretor de esportes, Markus Krösche, falou sobre a contratação e classificou o jogador como experiente e muito habilidoso.

"Estamos muito satisfeitos que, no último dia do período de transferência, conseguimos contratar outro jogador para a nossa ofensiva. Após o empréstimo de Jean-Kévin Augustin, queríamos nos posicionar bem em termos de quantidade e qualidade, a fim de ter opções e oportunidades adicionais no ataque. Patrik é um jogador muito atlético e tecnicamente qualificado, que também traz experiência internacional. Ele enriquecerá nosso jogo ofensivo e nos tornará ainda mais variáveis com suas habilidades."

Patrik também mostrou-se muito animado em entrevista ao site oficial do RB Leipzig pela nova experiência em um país diferente.

"Estou muito satisfeito por fazer parte dessa grande e jovem equipe e estou ansioso por um novo desafio e conhecer os rapazes. É claro que chego aqui com o objetivo de ajudar o clube a alcançar nossos objetivos."

Outros reforços

O clube alemão também trouxe para integrar o elenco: Ethan Ampadu por empréstimo do Chelsea, Luan Candido ex-Palmeiras, Ademola Lookman do Everton, Christopher Nkunku ex-PSG, Philipp Tschauner do Hannover e Hannes Wolf do Red Bull Salzburg.

O RB Leipzig ocupa a primeira colocação com nove pontos, com o Bayern de Munique em segundo, com sete. No sábado (14), às 13h30, recebe os bávaros em casa, na Red Bull Arena Leipzig, para confronto da quarta rodada da Bundesliga.