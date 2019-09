Marius Wolf, do Borussia Dortmund, é emprestado ao Hertha Berlin por uma temporada

O Hertha Berlin não passou em branco durante o último dia da janela internacional de transferências. O clube azul anunciou a contratação por empréstimo de um ano do meio-campista Marius Wolf, do Borussia Dortmund. O acordo entre as partes também possui opção de compra ao final da temporada. Ele vestirá a camisa de número 30.

Wolf começou a carreira de jogador ainda cedo no Nuremberg, com passagens pelo TSV 1860 München e Hannover. Jogou pela primeira vez na Bundesliga pelo Eintracht Frankfurt, onde teve 38 jogos com seis gols, inclusive tornando-se campeão na DFB Pokal no mesmo ano. Em 2018 chegou ao Borussia Dortmund, acumulando 16 jogos do Campeonato Alemão, 4 pela UEFA Champions League e 2 na DFB Pokal, marcando um gol.

O diretor de esportes do Hertha, Michael Preetz, garantiu que a contratação foi positiva e rasgou elogios ao jogador.

“Sempre deixamos claro que queríamos ser ativos nessa janela de transferências, caso a oportunidade de contratar um jogador de qualidade se apresentasse. Em Marius Wolf adquirimos um jogador que só nos tornará melhores com seu estilo de jogo dinâmico e versátil, além de sua grande mentalidade".

O Hertha segue na zona de rebaixamento da Bundesliga, na 17ª posição, com um ponto. No sábado (14), visita o Mainz, às 10h30, pela quarta rodada.