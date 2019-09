Alemanha derrota Irlanda do Norte e chega à ponta do Grupo C das Eliminatórias da Euro

Ao contrário do que alguns torcedores imaginavam, a Alemanha não teve um jogo fácil diante da Irlanda do Norte, mas venceu por 2 a 0, em Belfast, capital norte-irlandesa. Halstenberg abriu o placar logo após o intervalo e Gnabry passou a régua nos acréscimos do segundo tempo em partida válida pela quinta rodada das Eliminatórias da Euro 2020.

Os alemães vinha de uma derrota melancólica de 4 a 2 para os holandeses e o triunfo desta segunda-feira (09) permitiu a recuperação. Após a vitória de 1 a 0 sobre a Bielorrúsia, a Irlanda do Norte era líder antes do revés para Alemanha, que assumiu o topo.

Jogo disputado e equilibrado

No Windsor Park, foram os mandantes quem tiveram mais controle das ações. Mesmo assim, os alemães chegaram perigosamente em duas oportunidades. Numa delas, Timo Werner finalizou e a bola bateu no braço Evans. A torcida germânica pediu pênalti, mas o árbitro italiano mandou seguir. A outra chance foi com Reus. Em contraponto, McGinn quase abriu o placar no fim do primeiro tempo, mas Neuer conseguiu evitar o tento norte-irlandês em cima da linha.

Foto: Reprodução/DFB

20 minutos de superioridade

Após o intervalo, a tetracampeã mundial teve seus melhores 20 minutos em campo e conseguiu ser superior aos adversários. Tanto que, logo aos 48', Halstenberg aproveitou passe de Brandt na lateral da área e soltou a bomba cruzada, sem chances para o goleiro Peacock-Farrell. Em seguida, Reus e Kroos chegaram perto de ampliar.

Entre os minutos 70 e 85, a Irlanda do Norte não se satisfez em apenas barrar os avanços alemães e puxou três bons contra-ataques. Mas nenhum deles balançaram as redes de Neuer. Assim, aos 90+4', Haverts achou Gnabry, que não desperdiçou na frente do arqueiro e ampliou a vitória da Alemanha para 2 a 0, fechando a conta em Belfast.

Situação do Grupo C

Com o resultado positivo, a seleção de Marco Reus e companhia chegou ao 12 pontos e ultrapassou a própria Irlanda do Norte, que agora é a segunda colocada com os mesmos 12 pontos. E no outro jogo importante do Grupo C, a Holanda derrotou a Estônia por 4 a 0 e continua na terceira posição, com seis pontos.