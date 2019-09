Itália mantém 100% nas Eliminatórias da Euro ao bater Finlândia fora de casa

A Itália se aproximou de sua volta a uma competição internacional após a vitória por 2 a 1 contra a Finlândia fora de casa, nas eliminatórias para a Eurocopa 2020.

A azurra lidera o Grupo J tendo 18 pontos, com seis de vantagem para os finlandeses e nove para a Armênia. O grupo também conta com Bósnia- Herzegovina, com sete pontos, Grécia com cinco e Liechtenstein com um.

Primeiro tempo sem gols

Apesar do favoritismo, não foi um jogo tão fácil para os italianos. Logo aos 3', Toivio quase abriu o placar em cabeçada, porém não alcançou a bola. Pouco tempo depois, aos 7, o brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri foi substituído após sentir incômodo muscular.

A primeira chance da Itália foi aos 26', quando Sensi bateu da entrada da área e forçou grande defesa de Hradecky. Aos 30', Immobile tentou cabecear no cantinho, mas jogou pra fora.

O final da partida foi marcado por várias chances perdidas dos italianos para marcar o gol. Foram nove finalizações em um espaço de nove minutos.

Da água para o vinho

Se a perda de várias oportunidades marcou o primeiro tempo, o segundo já começou bem. Aos 59', Ciro Immobile abriu o placar de cabeça, após o cruzamento de Chiesa e desvio na defesa.

🇫🇮 Teemu Pukki is in-form!



The Finn has now scored 7 goals in his last 6 games for club & country 👏👏👏

#EURO2020 pic.twitter.com/Ob3QpFw12K — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) September 8, 2019

Porém, 10 minutos depois, Teemu Pukki foi derrubado por Sensi na grande área e o jogador do Norwich City empatou o jogo.

Porém, aos 78', o juíz marcou toque na mão de Vaisanen dentro da área, embora estivesse mal posicionado. Jorginho fez o gol e garantiu o triunfo dos visitantes.

Segue as eliminatórias

Na sequência de jogos, a seleção italiana enfrenta a Grécia em casa na quinta-feira dia 12, ás 15h30 no horário de Brasília. No mesmo dia, às 13h, a Finlândia enfrenta a Bósnia fora de casa.