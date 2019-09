Em boa atuação de Benzema, Real Madrid derrota Levante

PARTIDA VÁLIDA PELA 4ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, DISPUTADA NO ESTÁDIO SANTIAGO BERNABÉU, EM MADRID

O Real Madrid se impôs no primeiro tempo, e conseguiu segurar o Levante ao vencer por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, neste sábado (14), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Benzema, duas vezes, e Casemiro balançaram as redes pelo lado blanco, enquanto Borja Mayoral e Melero diminuíram a diferença.

Foto: Reprodução/Real Madrid

Apesar da chuva, a intensidade tomou conta do jogo. Logo no primeiro minuto, Benzema recebeu no meio e finalizou rasteiro para defesa de Aitor Fernández. Somente no 20', a pressão merengue começaria para o tormento do arqueiro Granote. O atacante girou por cima do marcador. Ele arrematou buscando o ângulo, mas o camisa 25 se esticou todo e colocou para escanteio.

Quatro minutos depois, Carvajal chegou no fundo do campo e cruzou na cabeça de Benzema, que apenas desviou, abrindo o placar. Aos 30', o francês fez o pivô, tabelou com James Rodríguez. Na devolução, arrematou, e Aitor nada pode fazer.

Antes da etapa inicial acabar, Casemiro deixou o seu. Após contra-ataque rápido, Vinicius Junior carregou pela direito, tocou para o compatriota completar.

Foto: Reprodução/Levante

Aquele ímpeto que os donos da casa estavam na etapa anterior, foi esquecida dentro dos vestiários. Na retomada da partida, o Levante soube aproveitar o deslize. Morales encontrou Borja Mayoral dentro da área. O atacante pegou de primeira, colocando a lei do ex em ação, mas não comemorou o tento, devido estar emprestado pelo Madrid.

Aos 56', Benzema chuta em cima de Aitor. Vinicius Junior ficou com a sobra, bateu mal e a bola foi à direita da meta valenciana. Já Melero não perdeu a oportunidade, igual ao brasileiro. Após cobrança de escanteio curto, o volante recebeu levantamento, subiu mais que a zaga e mandou dentro das redes.