Fiorentina joga melhor, mas fica no empate com Juventus pelo Campeonato Italiano

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano, disputada no estádio Artemio Franchi, em Florença.

Na manhã deste sábado (14), Florença foi o palco de Fiorentina e Juventus. Apesar de um confronto com poucas emoções, o torcedor viu uma Viola melhor no estádio Artemio Franchi, no entanto ficou no 0 a 0 com a Velha Senhora, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

Logo no início, a Juve sofreu uma baixa. Douglas Costa sentiu a coxa direita e deu lugar para Bernardeschi. Após a substituição, a Juve se perdeu e pouco saiu para o jogo.

Aos 14', Szczesny tentou sair jogando com os pés. A bola bateu Chiesa e quase entrou na meta bianconeri. Na sequência, o camisa 25 fez a parede e rolou para Ribéry, que chutou rasteiro, mas o goleiro segurou firme.

Em uma das poucas oportunidades, Matuidi ficou com rebote e arrematou forte de longe, porém, Dragowiski salvou. Apesar da pouca diferença da posse de bola - 43% contra 57%-, a Fiorentina conseguiu chegar com mais perigo. Aos 40', Ribéry fez um cruzamento venenoso. Dalbert entrou sozinho na segunda trave, após cabeceio fraco, facilitou a defesa do goleiro.

Mantendo o mesmo ritmo, a viola permaneceu mais no seu campo ofensivo. Lirola inverteu para Dalbert na esquerda. O brasileiro bateu cruzado e parou em Szczesny. Aos 8', Chiesa recebeu passe em profundidade, acionou Castrovilli dentro da área. O volante se enrolou, pegou mal e desperdiçou a chance.

Tentando dá uma resposta, Higuaín armou contra-ataque e abriu com Cuadrado. O camisa 16 foi à linha de fundo, observou a chegada de Cristiano Ronaldo e rolou para o português. O gajo bateu de primeira, mas não saiu com força e Dragowiski encaixou.

A equipe de Turim começou a acordar e apareceu mais no duelo. Aos 28', Khedira fez boa jogada pela direita, tentou lançar para Cristiano Ronaldo. Contudo, a defesa fez a interceptação. Dez minutos depois, o atacante recebeu de Alex Sandro, emendou uma bicicleta no meio da área, que foi por cima do gol.

Somando 7 pontos, a Juventus é a líder do campeonato. Entretanto, pode ser superada pela Internazionale, que ainda joga na rodada. Do outro lado, a Fiorentina está no 16º lugar, com um ponto conquistado - devido ao empate.