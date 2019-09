Liverpool bate Newcastle, mantém 100% e segue na liderança da Premier League

O Liverpool derrotou o Newcastle em casa neste sábado (14) por 3 a 1 em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Os Magpies conseguiram sair na frente com belo gol de Willems, mas não suportaram a pressão dos Reds e levou a virada com Mané (duas vezes) e Salah, com duas assistências de Firmino.

A partida começou com o Liverpool pressionando e buscando abrir o placar. Mas quem marcou foi Willems. Atsu escapou no contra-ataque e abriu na esquerda para o lateral, que encarou a marcação de Arnold e puxou da perna esquerda para a direita e acertou um lindo chute, sem chances para Adrián, 1 a 0 para o visitante com sete minutos de jogo.

A estratégia estava bem clara nos minutos de ambas as equipes, os mandantes dominariam o jogo e pressionariam os Magpies, que por sua vez, se fechavam na defesa, permitindo-se ficar com apenas 20% da posse de bola.

Depois de pressionar cerca de 27' seguidos, Mané encontrou o caminho do gol de empate. Depois de boa jogada pela esquerda com Robertson, o lateral encontrou o senegalês dentro da área, que ajeitou e bateu com a perna direita, acertando um belo chute.

O brasileiro Firmino havia começado no banco, mas entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Origi, que sentiu uma lesão. Aos 39', com menos de três minutos em campo, o camisa nove deu uma assistência para Mané que dividiu com o goleiro, ganhou e empurrou para a rede, virando o placar em Anfield.

Parecia que o segundo tempo seria mais tranquilo, com o placar à seu favor, o Liverpool controlava o jogo, tentando o terceiro gol para “matar” de vez o confronto. O Newcastle voltou animado e quase empatou aos nove minutos. Atsu cruzou para a área e encontrou Krafth, livre na área, ele matou no peito mas finalizou longe do gol.

Aos poucos o jogo foi controlado pelos Reds, mas os magpies não estavam mortos. Eis que surge a genialidade de Roberto Firmino. Aos 26', Salah começou a jogada com o brasileiro que devolveu de letra para o companheiro, pegando toda a defesa de surpresa. O egípcio avançou com a bola, passou por Schar (este ficou no chão) e chapou a bola na saída de Dubravka, ampliando o placar e selando a vitória do Liverpool por 3 a 1.

O quarto gol quase saiu em duas oportunidades. A primeira foi salva por Dubravka depois de grande jogada entre Firmino e Salah com finalização de Arnold. No minuto seguinte, Mané marcava um gol irregular, pois Firmino estava impedido antes de dar o passe. A partida terminou assim mesmo, com mais uma vitória dos reds.

Com a vitória, o Liverpool alcançou os 12 pontos, segue líder e invicto na Premier League em quatro jogos. Na terça-feira (17) visita o Napoli pela primeira rodada da Champions League. E no domingo encara o Chelsea pela 5ª rodada do campeonato Inglês.

Já o Newcastle fica em 16º colocado no campeonato e com chances de entrar na zona do rebaixamento com o complemento da rodada. No próximo sábado receberá o Brighton pela 5ª rodada.