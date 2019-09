Chelsea se impõe fora de casa e goleia Wolverhampton na Premier League

Com um Abraham iluminado, o Chelsea se impôs fora de casa e venceu o Wolverhampton, por 4 a 2, no fim da manhã desse sábado (14), no Molineux Stadium, pela Premier League. A jovem promessa inglesa marcou três vezes para o time comandado por Frank Lampard, que também contou com os gols de Tomori e Mason Mount. Saïs e Cutrone descontaram para os Wolves.

Mesmo com um começo de confronto pouco movimentado, os Blues mostraram grande superioridade técnica, controlando a posse de bola e mantendo seu estilo de jogo no campo do adversário, que limitou-se a defender durante toda a primeira etapa.

A pressão visitante começou a dar resultados aos 33', quando Tomori abriu o placar. Depois de uma jogada ensaiada de escanteio curto, o camisa 29 inglês arriscou uma bomba, de muito longe, acertando o ângulo de Rui Patricio, sem chances de defesa.

Nem deu tempo para o torcedor londrino terminar de comemorar e Abraham ampliou para o time azul. Tomori fez bom lance individual e tocou para Mason Mount, que foi desarmado pela defesa, com a sobra ficando para o jovem atacante britânico chutar de direita e balançar as redes.

Com 40' Abraham teve um posicionamento de camisa 9 e anotou mais um, o seu segundo no duelo. Após cruzamento de Marcos Alonso pela esquerda, o centroavante subiu mais que a marcação e, de cabeça, venceu o goleiro mais uma vez.

Divulgação / Chelsea

O ritmo para a o começo da segunda etapa continuou como se os times não tivessem ido para o intervalo. Logo aos dez minutos, Abraham conseguiu seu hat-trick, marcando o quarto dos Blues. Após receber bom lançamento, o atacante superou Coady e finalizou cruzado, forte.

Para evitar uma goleada histórica, os Wolves começaram a reagir e entrar no confronto. Aos 24', Saïs aproveitou bom escanteio cobrado por João Moutinho e cabeceou firme, baixo, no canto direito de Kepa e descontou.

Já nos últimos minutos, com o jogo já definido, Cutrone fez o segundo dos donos da casa. Depois de chute forte de Doherty e defesa com rebote de Kepa, o artilheiro italiano ficou com a bola livre debaixo das traves e só teve o trabalho de concluir para marcar o segundo dos mandantes.

A goleada, porém, não conseguiu ser evitada, já que nos acréscimos, Mason Mount deixou o dele, anotando o quinto para o visitantes. Na ponta esquerda, o meia finalizou de direita, dentro da área e guardou no cantinho das redes adversário, decretando uma vitória dominante e sua equipe.

Com o resultado, o Chelsea chega a oito pontos no torneio, subindo temporariamente para a sexta colocação. Já o Wolves continua com apenas três e segue em penúltimo lugar, dentro da zona de rebaixamento da competição.

As duas equipes agora voltam as suas atenções para a disputa dos torneios internacionais, no meio da semana. Na próxima terça-feira (17), o Chelsea estreia na Champions League, enfrentando o Valencia, no Stamford Bridge, às 16h (horário de Brasília). No mesmo horário, só que na quinta, o Wolverhampton joga pela Europa League, contra o Braga, novamente no Molineux Stadium.