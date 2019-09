Tottenham massacra Crystal Palace e se recupera na Premier League

O clássico da quinta rodada da Premier League foi a partida de Tottenham Hotspur e Crystal Palace. Rivais londrinos, os Spurs fizeram prevalecer o domínio da sua casa e apenas no primeiro tempo goleou o adversário por 4 a 0, com destaque para Heung-Min Son, autor de dois gols.

Pressionado pela necessária recuperação, o Tottenham iniciou a rodada na nona colocação. Para alcançar os líderes do campeonato, o time de Maurício Pochettino precisava ganhar do promissor Crystal Palace, que figura no meio de tabela.

Dominante em boa parte do jogo, especialmente na primeira etapa, os Spurs anuloaram todas as chances de um novo tropeço em casa, e com apenas 45 minutos, quatro gols foram anotados a favor do time. Heung-Min Son (2), Patrick van Aanholt contra, e Erik Lamela deram os números ao jogo.

Com o artilheiro Harry Kane pouco inspirado, os Spurs aproveitaram a posse de bola, tendo 64% do tempo com o domínio das ações, enquanto o Palace, que precisava de uma reação imediata, apostava nos contra-ataques.

Terceiro colocado na tabela, o Tottenham fez sua melhor exibição na atual temporada. Vindo de três partidas sem vencer, o próximo confronto do clube é a estreia na UEFA Champions League, fora de casa, contra o Olympiakos/GRE na próxima quarta-feira (18).