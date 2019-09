Bayern sai na frente, mas RB Liepzig busca empate na Red Bull Arena

O Bayern de Munique viajou para o leste da Alemanha para enfrentar o RB Leipzig dentro da Red Bull Arena. O time da casa queria permanecer invicto e o visitante pretendia ganhar e pular para a primeira colocação na Bundesliga. Com o jogo empatado, nenhum dos dois mudou de posição na tabela.

Início elétrico

O jogo já começou com muita emoção. Logo aos 3', Robert Lewandowski abriu o placar após cruzamento de Thomas Müller e ficar cara a cara com o goleiro Pèter Gulácsi. Logo depois, aos 4', Timo Werner tocou para Lukas Klostermann, que deu um chute de dentro da área, mas a bola pra fora. Porém, o visitante começou a dominar a partida. Aos 13', Lewandowski teve uma grande chance, mas a bola foi direto pro goleiro. Aos 18', o polonês chegou mais uma vez, mas não teve ângulo para o chute.

Aos 30' , foi a vez de Serge Gnabry chegar ao gol, com o toque de Lewa, porém Gulácsi. Um minuto depois ele teve outra chance, após o toque de Coman, mas se atrapalhou na finalização. Aos 36', o juiz marcou pênalti após ver um toque de mão de Marcel Sabitzer, mas voltou atrás após conferir no VAR. No minuto 47, Yussuf Poulsen foi derrubado por Lucas Hernandéz e a cobrança foi feita por Emil Fosberg, que empatou a partida.

Muitas chances, nenhum gol

A segunda etapa foi marcada por muitas chances, pra ambos os lados, mas ninguém conseguiu marcar. O RB Leipzig teve duas seguidas logo no início. Aos 49', Halstenberg chutou forte, mas Pavard conseguiu bloquear. Já aos 50', Mukiele deu bastante trabalho para Neuer, que fez uma boa defesa. E aos 52', Coman tentou chutar ao gol, mas Konate salvou em cima da linha.

Na metade da partida, foi possível ver a mudança de mentalidade do mandante da partida. Werner e Sabitzer animaram a torcida, mas Neuer fez milagre. Aos 66' e 68', Alphonso teve chances de colocar os bávaros na frente, mas as perdeu. Entre as duas, aos 66', Werner também chegou a assustar Neuer, mas a bola acaba na rede do lado de fora.

O final da partida guardou as duas principais chances da partida. Aos 90', Werner tinha a chance de ampliar, mas Neuer o bloqueou. Já aos 93', Kimmich cobra a falta e encontra Süle para cabecear, mas o goleiro consegue chegar a tempo de defendê-la.

Sequência de jogos

Ambos times têm compromisso no meio dessa semana, com o início da fase de grupo da Champions League. O RB Leipzig viaja a Portugal enfrentar o Benfica, na terça-feira às 16h no horário de Brasília. Volta ao campeonato alemão contra o Werder Bremen no sábado (21), às 13h30.

Já na quarta-feira, às 16h, o Bayern começa a competição em casa contra o Estrela Vermelha e enfrenta o Colônia pela Bundesliga no sábado, às 10h30.