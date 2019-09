Milan bate Verona em jogo com uma expulsão para cada lado

No estádio Marcantonio Bentegodi, o Milan venceu o Verona por 1 a 0 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O placar garantiu a sétima colocação na tabela para o time rossonero, que agora tem 6 pontos. Já o Verona, está em 11º, com 4 pontos.

No próxima sábado (21), Milan e Internazionale fazem o Derby de Milão, enquanto o Verona enfrenta a Juventus em Turim.

Jogando em casa, o Verona começou pressionando e teve boas chances, mas o goleiro Donnarumma impediu que o time helladini abrisse o placar.

Mas aos 21', esse panorama mudou com a expulsão do atacante Stepinski, após solada na região lateral do rosto de Musacchio. O árbitro deu apenas o cartão amarelo, mas após revisão do lance, aplicou o vermelho.

Com isso, o Milan se jogou ao ataque e criou oportunidades de gol, mas ficou no 0 a 0 na primeira etapa. Já no segundo tempo, o jogo continuou no mesmo ritmo, o rossonero buscando o ataque, enquanto o Verona se defendia e tentava contra-atacar.

Aos 56', Calabria chutou de fora da área e acertou a trave, esquentando a partida. Esse lance acordou o Verona, que respondeu 2 minutos depois, em finalização de Verre que também acertou a trave.

A equipe rossonera se lançava ao ataque e conseguiu abrir o placar. Aos 68 minutos, Çalhanoglu chutou e a bola bateu no braço de Gunter, pênalti para o Milan. Piatek foi para a cobrança e converteu. Foi o primeiro gol do polonês neste Campeonato Italiano.

Com o placar reverso, o Verona tentou agredir o Milan, mas acabou dando mais espaço. Piatek chegou a marcar o segundo gol na partida aos 82', mas o árbitro marcou falta no lance após revisão no VAR.

No último lance da partida, o lateral Calabria fez uma falta na entrada da área e foi expulso direto. O árbitro ainda consultou o VAR para saber se a falta foi fora ou dentro da área. Veloso cobrou a falta na barreira e o juiz encerrou a partida, garantindo a vitória para a equipe rossonera.