Ari se destaca e mantém Krasnodar na liderança do Campeonato Russo

Líder do campeonato russo, o Krasnodar bateu no último domingo (15) o Krylya Sovetov, por 4 a 2, no Krasnodar Stadium, para mais de 30 mil pessoas. Destaque no setor ofensivo, o brasileiro Ari (33) foi o autor do quarto gol na goleada.

Em sua segunda temporada seguida, de seis totais no clube, Ari segue com status de ídolo. O artilheiro celebra a boa fase e comenta sobre as oito partidas sem derrota.

“Mais uma vez fico feliz por ter ajudado o time a sair de campo vitorioso. Nós estamos evoluindo a cada partida e consolidando um padrão de jogo muito bom, que busca sempre a ofensividade. Espero que a gente consiga manter esse nível por toda a temporada e que eu continue colaborando com passes e gols”, comentou o atleta.

Além de Ari, Shapey Suleymanov, Kristoffer Olsson e Wanderson fizeram os gols dos mandantes.

Com a vitória o Krasnodar soma 20 pontos em 9 partidas. Líder do Russo, tem como próximo compromisso o FC Basel, na quinta-feira (19), pela UEFA Europa League.