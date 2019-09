Tottenham abre vantagem, mas cede empate ao Olympiacos na Champions League

O confronto entre Olympiacos e Tottenham deu início ao Grupo B da Champions League. Jogando ao lado de seu torcedor, o time grego não se deixou intimidar pelo atual vice-campeão da competição. Os ingleses abriram 2 a 0, com gols Harry Kane e Lucas, mas os mandantes buscaram o empate - Valbuena e Podence -, terminando, então, em 2 a 2, no estádio Georgios Karaiskakis .

Alternância de protagonismo

Por seu elenco inferior ao visitante, a postura ativa do Olympiacos surpreendeu e se mostrou evidente e com certo protagonismo nos 10 minutos iniciais, ainda que sem alguma oportunidade de perigo. O Tottenham, por sua vez, nada transformava suas tentativas de jogadas ofensivas em concretizações.

A derrubada de Meriah em Harry Kane dentro da área, aos 26, provocou penalidade: o goleador bateu no meio e abriu o placar. O time londrino, a partir disso, passa a impor mais controle da partida e toma gosto pelo jogo. Logo nos três minutos seguintes, na primeira finalização de bola rolando dos visitantes, há uma recuperação de posse pela esquerda, e Lucas recebe pelo meio, arriscando de fora da área no canto direito de Sá e ampliando a vantagem.

Apesar dos dois gols em um tempo curto, o Olympiacos não se entregou. Estabelecendo, ainda, um bom ritmo com as conduções de Valbuena e Podense, este último faz jogada veloz pela direita e chuta cruzado, no final da primeira etapa (44’), diminuindo a vantagem.

Olympiacos de dois meias perigosos

O início da segunda etapa se dá por um gol invalidado pelo árbitro, quando a assistência de Eriksen para Dele Alli na pequena área é interferido após impedimento dado. Os mandantes permaneciam imprimindo bom ritmo de jogo e tinham sua principal arma em sua dupla de meias, sempre eles, Valbuena e Podence.

Não demoraria para que o placar se tornasse justo ao parâmetro: aos 53’, acontece outra penalidade, agora do lado inverso. Vertoghen pisa no pé direito de Valbuena, o mesmo foi para a cobrança e empatou a partida para o time grego, depois de chutar forte no lado esquerdo de Lloris, que nem saiu na foto. Em uma segunda etapa muito aberta e com um Tottenham que possuía mais qualidade e objetividade, Dele Alli ainda tabelaria ‘sem querer’ com seu adversário e sairia cara a cara com Sar pela direita. Ele chutou cruzado e o goleiro fez excelente defesa, aos 64.

Prosseguia-se com alternância de ataque entre as duas equipes, que se comprova por 5 finalizações de cada lado em direção ao gol, além da posse entre 56% contra 44% por parte dos Spurs. O Olympiacos faria, ainda, uma pressão no final do jogo, mais precisamente nos acréscimos, contudo, não o suficiente para uma virada.

Situação do grupo e próximos compromissos

Agora, as duas equipes, que somam 1 ponto, esperam o confronto entre Bayern de Munique e Estrela Vermelha. O próximo compromisso do Olympiakos é pelo Campeonato Grego, em clássico contra o Panathinaikos, no domingo (22), enquanto o Tottenham enfrenta o Leicester, sábado (21), pela Premier League .