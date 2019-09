Em jogo eletrizante e com gol no final, Atlético de Madrid e Juventus ficam no empate

Em jogo eletrizante até o final, Atlético de Madrid e Juventus ficaram no empate nesta quarta-feira (18), no Wanda Metropolitano, após a equipe italiana abrir 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Savic e Héctor Herrera para os espanhóis; e Cuadrado e Matuidi para a Juve.

O Atlético de Madrid chegou para a partida com nove vitórias seguidas jogando em casa, em competições europeias. Com o resultado, as equipes chegaram aos primeiros pontos na Champions League, ficando atrás do Lokomotiv Moscow, que venceu o Bayer Leverkusen.

O primeiro grande lance da partida foi dos donos da casa. Aos 10 minutos, João Félix carregou até dentro da área e finalizou de bico no canto esquerdo e Szczesny fez uma boa defesa. Um minuto depois, Koke levantou na área e Giménez subiu mais que a defesa da Juventus para cabecear para fora.

No início do segundo tempo, a Juventus abriu o placar. Em contra-ataque mortal, Higuaín recebeu na esquerda e tocou para Cuadrado na direita, que driblou a marcação e soltou uma bomba de pé esquerdo no ângulo do goleiro Oblak.

Aos 20 minutos, Alex Sandro cruzou e Matuidi apareceu dentro da área para fazer o segundo gol da equipe treinada por Maurizio Sarri. Aos 24, Giménez cabeceou para dentro da pequena área e Savic empurrou para o fundo do gol. Aos 44, o Atlético de Madrid empatou. Trippier cobrou escanteio na área e Héctor Herrera subiu sozinho para cabecear no canto esquerdo do gol italiano.

O próximo jogo do Atlético de Madrid será no sábado (21), às 13h30, contra o Celta Vigo no Wanda Metropolitano, pela La Liga. A Juventus encara o Hellas Verona, no próximo domingo (22), às 13h, no Juventus Stadium.