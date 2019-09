RB Leipzig vence Benfica fora de casa na primeira rodada da Champions

Após um primeiro tempo equilibrado, o RB Leipzig contou com o talento de Timo Werner para começar com uma vitória sua campanha na Champions League. A equipe venceu o Benfica no Estádio da Luz por 2 a 1.

Depois dos dois jogos, o grupo G é liderado pelo Leipzig, com três pontos e seguidos por Zenit e Lyon com um ponto cada. Os portugueses ocupam a última posição.

Equilíbrio inicial

A primeira etapa foi marcada por riqueza tática, sem gols e com números equilibrados: 50% de posse de bola para cada lado, cinco oportunidades para os alemães e quatro para os portugueses.

Logo no início da partida, aos 2', Adel Taarabt tentou de fora da área com o pé esquerdo, mas a bola foi direto pra fora.

Demorou quatro minutos para o Leipzig responder. Aos 6', Yussuf Poulsen tentou um passe para Werner, mas ele estava em posição irregular.

Foto: Reprodução / Benfica

Já aos 12, o Benfica perdeu mais uma chance de fora da área, desta vez em falta cobrada por Raúl de Tomás. O impedimento dos portugueses veio aos 21', quando Rúben Dias encontrou em posição irregular.

As últimas chances foram quase todas dos visitantes. Aos 26', Werner finalizou com o pé direito do lado esquerdo da área, com assistência de Marcel Halstenberg, mas foi defendido no lado inferior direito do gol. A outra chance, aos 32', foi perdida por Nordi Mukiele, que finalizou com o pé direito do lado direito da área.

Dez minutos depois, Forsberg finalizou com o pé direito de fora da área, com assistência de Diego Demme.

A definição

O segundo tempo veio para definir o placar da partida. Mesmo com algumas boas chances, aos 51' e 66' com Raúl de Tomás e aos 61' e 68' com Pizzi, o Benfica acabou cedendo os gols.

Aos 69', Timo Werner finalizou com o pé direito do lado direito da área , com assistência de Poulsen.

Apesar do time da casa perder mais chances, o segundo gol dos visitantes aconteceu, mais um do atacante alemão. A finalização com o pé direito do meio da área foi para o lado direito do gol e foi revisado pelo VAR.

Foto: Reprodução / RB Leipzig

Ainda deu tempo de Seferovic diminuir com um chute de pé esquerdo do meio da área no canto inferior esquerdo, aos 84'.

Sequência na competição

O RB Leipzig tem o próximo compromisso da competição em casa, contra o Lyon, no dia 2 de outubro às 16h, horário de Brasília.

Ao mesmo tempo, na Rússia, o Benfica enfrentará o Zenit na segunda rodada da Champions League.