Favre, Reus e Hummels elogiam postura ofensiva do Dortmund, mas fazem apontamentos

Borussia Dortmund e Barcelona não saíram do 0 a 0 ao se enfrentaram no Signal Iduna Park nesta terça-feira (18) pelo Grupo F na primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Em entrevista coletiva, o técnico dos aurinegros, Lucien Favre, analisou a partida e a performance do time contra o gigante espanhol.

"Foi muito bom. Tivemos chances suficientes, pressionamos melhor, mais alto e defendemos bem juntos. Há muito que podemos aproveitar a partir deste segundo tempo. É 0 a 0 no final, mas positivo. Queremos nos qualificar mas sabemos que é um grupo muito difícil. Apresentamos um desempenho muito bom no segundo tempo, com muito mais posse e mais compostura. Foi um jogo muito divertido para todos. Mas agora precisamos esquecer a Liga dos Campeões, porque agora é hora da liga novamente."

Marco Reus falou com o portal oficial do Borussia Dortmund sobre o jogo e principais lances perdidos que poderiam resultar em um placar diferente. O jogador disse também sobre o pênalti batido por ele, defendido pelo goleiro Ter Stegen.

"Infelizmente, minha penalidade foi um ataque fraco. Mas também tivemos quatro ou cinco outras oportunidades. Deveríamos deixar um deles de lado e depois seríamos os vencedores. Mas podemos aproveitar esse desempenho."

Barcelona quase não teve chances e apenas o pouco espaço que lhes permitimos. Dissemos que após o empate queríamos nos classificar. É tudo para jogar após a primeira jornada. Agora, precisamos reproduzir o que mostramos hoje nas próximas partidas. Não tenho preocupações de que possamos alcançar nosso objetivo."

Em declaração, o zagueiro Mats Hummels concorda com os colegas de equipe: um primeiro tempo desorganizado e uma segunda etapa perfeita.

"Tivemos muitas chances, mas não demos muito. Com base no primeiro tempo, o resultado final é justo. No segundo tempo, estávamos totalmente no jogo, pressionamos e forçamos o Barça a errar. Tivemos um muitas oportunidades de grandes gols, então, infelizmente, estamos voltando para casa com a sensação de que perdemos dois pontos, mas certamente podemos aproveitar esse desempenho a partir do segundo período."

"No geral, defendemos bem como um time e demos o nosso melhor. Agora temos dois jogos fora de casa pela frente na Liga dos Campeões. Obviamente, queremos progredir a todo custo; não será fácil. Agora precisamos mostrar do que somos feitos. Hoje mostramos o quão fortes somos pode ser."

A próxima partida do Borussia válida pela Champions League será na quarta-feira (02), às 13h55, contra o Slavia Praga, na Eden Arena, pela segunda rodada do Grupo F.

Já na Bundesliga, o clube amarelo visita o Eintracht Frankfurt no próximo domingo (22), às 13h, pela quinta rodada, na Commerzbank-Arena.