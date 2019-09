Ajax não dá chances, derrota Lille e começa bem na Champions League

Na tarde desta terça-feira (17), o Ajax enfrentou o Lille pela primeira rodada da Champions League. O duelo aconteceu na Johan Cruijff Arena, para pouco mais de 51 mil pessoas, que viram o time da casa jogar bem e vencer com tranquilidade: 3 a 0.

Gol logo cedo para dar tranquilidade

A etapa inicial foi de amplo domínio holandês. Com 65% da posse de bola, o Ajax soube converter essa estatística em gol. Aos 18 minutos, Quincy Promes abriu o marcador, após jogada de Tagliaficco. O Lille teve o mesmo número de oportunidades que o rival, mas a pontaria não estava afiada, pois das seis chances, somente uma veio ao gol

Na parte final, as duas equipes surgiram com artilharia pesada. Foram nove chutes do Ajax contra 10 do Lille, sendo quatro no alvo. Porém, quem balançou a rede foi o mandante, primeiro com Álvarez aos cinco minutos, na sequência, Tagliafico fez o dele aos 17 minutos. No visitante, nem entrada do brasileiro Luiz Araújo (ex-São Paulo), ajudou a diminuir o prejuízo que ficou nos 3 a 0.

Como ficou?

O resultado deixou o Ajax na liderança da chave H junto com o Valência, que venceu o Chelsea por 1 a 0. Os dois conquistaram os primeiros três pontos do torneio. Já o Lille é o lanterna, pois teve um resultado pior do que os ingleses.

Na próxima rodada, os lideres se enfrentam no Estádio Mestalla, no próximo dia 2 de outubro. Enquanto isso, os derrotados duelam no Stade Pierre-Mauroy, no mesmo dia e horário, 16h (de Brasília).