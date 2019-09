Na Romênia, Cluj estreia com vitória sobre a Lazio na fase de grupos da Europa League

O Cluj surpreendeu na primeira rodada da UEFA Europa League. Na tarde desta quinta-feira (19), a equipe da Romênia derrotou a Lazio de virada, por 2 a 1, no Dr. Constantin Rădulescu Stadium, e estreou bem e em casa na competição, desabancando o favoritismo do time italiano.

No primeiro tempo, a Lazio abriu o placar com o zagueiro Bastos, que aproveitou uma cobrança de escanteio e mandou para as redes. O empate do Cluj veio com o atacante Deac, de pênalti. Na etapa final, Billel Omrani marcou o gol da vitória do time anfitrião.

Com a vitória, o Cluj assumiu a liderança do Grupo E, devido ao empate entre Celtic e Rennes. Na próxima rodada, que acontecerá no início de outubro, o time romeno vai enfrentar o escoceses, em Glasgow.

Já a Lazio, por sua vez, amarga a última colocação da chave. O próximo desafio será diante de sua torcida, quando receberá o time francês.