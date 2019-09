Borussia M'gladbach é goleado em casa pelo Wolfsberger na Europa League

O Borussia Mönchengladbach não começou bem sua campanha na UEFA Europa League, sendo goleado por 4 a 0 dentro de casa pelos austríacos do Wolfsberger. Os gols da histórica derrota foram marcados por Shon Weissman, Mario Leitgeb duas vezes e Marcel Ritzmaier.

O Grupo J terminou a primeira rodada com Wolfsberg e Roma na liderança, empatados em pontos e saldo de gols. Em seguida, Istambul e Borussia.

Complicado para os alemães

As 40 mil pessoas viram um início animador para os alemães. Logo aos 2', um cruzamento promissor dentro da área que quase é recebido por Alassane Plea, porém a defesa cortou e afastou o perigo. Aos 7', teve o impedimento de Marcus Thuram.

Porém, quem chegou primeiro ao gol foi o Wolfsberger. Aos 13', Weissman alcançou o cruzamento milimétrico dentro da área e soltou um chute rasteiro no canto inferior do gol.

A partir deste momento, o time austríaco começou a sair mais para o jogo. Aos 18', Michael Sollbauer estava em posição boa após receber um belo cruzamento vindo da lateral do campo, mas a defesa do Mönchengladbach estava preparada para interceptar o lance.

Aos 25', Plea foi acionado com um belo cruzamento, mas o domínio de bola não é bom e a defesa afasta o perigo. Já aos 31', Ramy Bensebaini entregou um belo cruzamento pelo alto na grande área, mas a defesa está alerta e limpou a jogada.

Já aos 31', saiu o segundo gol dos austríacos. Leitgeb recebeu belo cruzamento e colocou de cabeça no canto direito. Sommer não teve chances de defender.

Ainda deu tempo para ampliar ainda mais o placar.Aos 42', Ritzmaier chuta de dentro da área e manda a bola precisamente no lado esquerdo do gol.

O que tava ruim, ficou pior

Não era a noite do Gladbach. Apesar de ter 70% da posse de bola do jogo, e ter mais chances de perigo, com 76, os alemães não conseguiram chegar ao gol nem no segundo tempo.

Para piorar a situação, o quarto gol do Wolfsberger saiu aos 68', com a cabeçada no ângulo direito de Mario Leitgeb.

Foto: Reprodução / UEFA Europa League

Stefan Lainer teve chance para melhorar um pouco as coisas para os alemães, disparando a bola da entrada da área, mas ela passou rente ao travessão. Aos 89', Raffael tentou a sorte da entrada da área, mas seu chute rasteiro no centro do gol não teve força suficiente para superar Alexander Kofler e a partida terminou com o placar de 4 a 0 para os austríacos.

Sequência de jogos

O Borussia Mönchengladbach tentará esquecer esta noite no próximo domingo, às 10h30 contra o Fortuna Düsseldorf pela Bundesliga. Já na Europa League, enfrentará o Ístambul dia 03/10, às 13h55.

Ao mesmo tempo, o Wolfsberger jogará contra a Roma em casa, defendendo a liderança do Grupo J. Antes disso, enfrenta o TSV Hartberg nesse domingo, às 9h30, no Campeonato Austríaco.