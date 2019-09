Adi Hütter minimiza derrota para o Arsenal: "Não refletiu o desempenho"

Um sapatada dentro da própria casa alemã! Assim foi a derrota do Eintracht Frankfurt para o Arsenal na primeira rodada do Grupo F da UEFA Europa League. Os gols ingleses foram marcado por Willock (38'), Saka (85') e Aubameyang (87'), acabando com o desejo dos frankfurtianos em somar três pontos na estreia. E o técnico austríaco dos Águias, Adi Hütter disse que o resultado final não foi condizente com a atuação dos alemães.

Após a partida na Commerzbank-Arena, frente a 47 mil pessoas, o comandante do Eintracht elogiou o setor de armação do time e já direcionou o foco no Borussia Dortmund.

“É uma derrota difícil de ser engolida porque o resultado final não refletiu o desempenho. Criamos muitas chances, mas o gol nos escapou. Enfrentamos os favoritos claros do grupo, cuja qualidade vimos. Faremos o nosso melhor no domingo (22) para desafiar o Dortmund [pela Bundesliga]."

Semifinalista da mesma Europa League na temporada passada, Hütter pediu paciência e lembrou que em 2018-19 a boa campanha também não apareceu repentinamente.

"Precisamos tirar as lições deste jogo e aprender com elas. Precisamos trabalhar em nossa transição e em nossa autoconfiança. A eficiência que tivemos na última temporada também não aconteceu da noite para o dia. As expectativas são diferentes após a última temporada, o que é completamente normal.”

Bas Dost: "Poderíamos ter marcado vários gols"

Camisa 9 dos Águias, o holandês Bas Dost não conseguiu ser efetivo e desempenhar seu papel: fazer gols. Recém-chegado ao clube de Frankfurt, o atacante ainda está se adaptando à nova equipe.

“Poderíamos ter marcado vários gols. É positivo que tenhamos criado as chances. No final, o resultado foi muito alto. Até o final do segundo gol, jogamos muito bem, mas não conseguimos marcar. Foi bom jogar desde o início, já faz um tempo que não jogo 90 minutos e isso me ajuda. Ainda não tenho entrosamento, o que é um pouco chato, mas em breve ela voltará."

"Pessoalmente, acho que ainda tenho espaço para melhorias, posso fazer melhor. Para André Silva ainda é tudo novo, mas ele jogou bem. Precisamos esquecer este jogo. Os torcedores estão sempre nos apoiando.”

Na próxima rodada do Grupo F, o Eintracht vai a Portugal para encarar o Vitória de Guimarães, às 16h da quinta-feira (03).