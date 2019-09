Com gols no final, Arsenal derrota Eintracht Frankfurt na Alemanha pela Europa League

Dois dos quatro times que figuraram entre os melhores da última edição da Liga Europa, estiveram em campo nesta segunda-feira (19). Atual vice-campeão do torneio, o Arsenal venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, com gols de Willock, Saka e Aubameyang em solo alemão

Apesar de uma goleada inglesa, o Frankfurt teve boa atuação, obtendo, inclusive, superioridade de tentos (24 a 16). No entanto, Arsenal, que também cumpriu bom papel, se sobressaiu por sua efetividade nas concretizações.

Jogo aberto

Desde os minutos iniciais, se viu um confronto daqueles que o fã de futebol gosta: aberto e com presença constante de uma das equipes no campo ofensivo, ocorrendo alternância desta condição entre eles. Com 4 minutos, Lucas Torreira perdia grande chance perto da grande área, após cruzamento de Saka.

As oportunidades criadas pelo Frankfurt, tinha, geralmente, a participação de Filip Kostic. Aos 17, ele fez boa jogada pela esquerda, mas, sem ângulo, chutou na rede do lado de fora. Três minutos mais tarde, o mesmo buscou assistência dento da área, Bas Dost pegou a sobra, mas passou longe do gol.

Permanecendo sob diversas finalizações de ambos os lados, as principais boas oportunidades viriam com os Gunners, até que conseguiram chegar ao primeiro gol. Depois de Willock perder clara chance, aos 28, e Rowe, aos 31, sair cara a cara com Trapp e errar, o placar sairia do zero com um dos que haviam errado minutos anteriores: Willock partiu em vertical pela esquerda, puxou para o meio, a bola desviou no marcador e foi para às redes, abrindo o placar na Commerzbank-Arena e selando, assim, a primeira etapa.

Arsenal mata o jogo

Pouco se viu de diferente e a etapa final se teve por criações de ambos os lados, contudo, se viu um Frankfurt com maior disparidade de posse (61%) e disposto a empatar o jogo, mas o time londrino, em contrapartida, era quem chegava com maior perigo ao gol adversário

Os alemães tentaram com André Silva, logo aos 48, que chutou por cima do gol. O ritmo dos mandantes se mantinham acelerado: Kostic arriscou chute cruzado, aos 67’ e, no minuto seguinte, Paciência fez bonita girada de corpo e também tentou. Mas os lances claros seguiam sendo do Arsenal. Tiveram excelente momento com Aubameyang, que recebeu sozinho e bateu para fora (82').

Eles sacramentariam os 3 pontos apenas no finalzinho, com Saka recebendo no meio, dominando e chutando com segurança, depois Aubemayang, em assistência do dono do segundo gol.

Como ficam as equipes?

No Grupo F, também tem Standard Liege e Vitória de Guimarães. Eles jogaram no mesmo horário e confronto terminou em 2 a 0 para os belgas. Arsenal e Standard somam 3 pontos, enquanto os demais não têm nada.

O time londrino, agora, tem o Aston Villa, em casa, no domingo (22), pela Premier League, enquanto o Frankfurt enfrenta o Borussia Dortmund, também como mandante e no mesmo dia.