Coutinho marca seu primeiro gol na Bundesliga em goleada do Bayern sobre o Colônia

Passeio bávaro na Allianz Arena! O Bayern de Munique goleou o Colônia neste sábado (21), em confronto marcado por amplo domínio e excelente atuação dos atacantes. Foram dois gols do goleador polonês Robert Lewandowski, um de Philippe Coutinho e, por último, Perisic fechou a conta em 4 a 0 pela quinta rodada da Bundesliga.

Jogo aberto no final

Houveram recortes significativos no primeiro tempo, no que se refere ao início e fim da etapa inicial. O primeiro gol do jogo saiu logo no começo, aos 3', depois que Lewa saiu cara a cara com Horn e marcou. Bola ainda desviou no marcador, mas foi morrer no fundo das redes. Coutinho, ainda, cobraria uma falta na trave, com 13 minutos, e Bayern de Munique imprimia forte ritmo e controle seguro.

Foi nos últimos 10 minutos de partida que etapa pegou vogo e obteve subidas ofensivas das duas equipes. O Colônia tentou apresentar seguidos perigos, primeiro com Cordoba, aos 36, mas tentativa dentro da área foi sem sucesso após passar por cima do gol Em seguida, nos próximos dois minutos, outra tentativa de finalização para fora e, aos 40, mais uma oportunidade, em cobrança de falta do Kainz, Neuer realizou excelente defesa. Bayern, por sua vez, obteve, em um espaço curto, também um bombardeio, com Perisic, Coutinho (42’) e Lewa driblando o goleiro, mas ficando sem ângulo (46’).

Coutinho desencanta

A forma como se encerrou os primeiros 45 minutos, despertou a curiosidade do que seria o segundo tempo, já que o Colônia havia crescido ao fim da etapa inicial. No entanto, apesar de uma posse de bola mais parelha — 56% contra 44% — o Bayer assegurou a vitória marcando outros três.

Novamente em início, Lewandowski marca seu segundo depois de ótima cabeceada em escanteio batido por Kimmich. O terceiro gol não demoraria tanto, e Coutinho, ao partir em velocidade para sair de frente ao arco, recebeu penalidade, aos 58’, Ehizibue recebeu cartão vermelho. O camisa 10 brasileiro bate no canto direito de Horn e faz o primeiro gol por sua nova equipe – vale lembrar que ele teve que repetir sua cobrança por causa de invasão. Ainda ocorreria mais um gol, com Perisic, aos 72, depois de chutar cruzado.

Os eventuais incômodos proporcionados pelo Colônia pouco se fizeram significativo para algum tormento, de fato, e Bayern também superiorizou em finalizações. No total, foram 25 contra 14.

E agora?

O Bayern torce para uma derrota do Leipzig para ficar com a liderança. Os vitoriosos têm outro compromisso no próximo fim de semana (28), também pela Bundesliga, contra o Padebourn fora de casa, enquanto o Colônia enfrenta o Hertha Berlin, domingo (29), em sua campo, pelo mesmo campeonato.