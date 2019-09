RB Leipzig vence Werder Bremen sem dificuldades e permanece na liderança da Bundesliga

O RB Leipzig viajou ao norte da Alemanha para enfrentar o Werder Bremen, no Weserstadion e venceu os mandantes por 3 a 0, voltando a liderança da Bundesliga. Os gols foram marcados por Orban, Sabitzer e Sarcchi.

Somando 13 pontos, os Touros permanecem na liderança. Por sua vez, a equipe verde e branca o 10º lugar, com 6.

Tá tudo dominado

O jogo começou com os dois times bem confiantes. Enquanto os visitantes tinham uma maior posse de bola, o Bremen pressionava bastante o lado do Leipzig. Porém, a primeira chance de gol só foi acontecer aos 8', com Sargent sendo derrubado por Upamecano dentro da área, mas nada foi marcado.

Logo em seguida, os Touros tomaram conta do jogo. Aos 13', Nkunku cobrou lateral e a bola encontrou Orban, que abriu o placar. Já aos 35', Sabitzer cobra bela falta e ampliou. Ainda deu tempo para Klaassen tentar fazer o gol, mas a dupla de zagueiros franceses, Upamecano e Konate, tiraram em cima da linha.

Nada muda

Os primeiros momentos do segundo tempo pareciam uma continuação do primeiro. Aos 49', Sabitzer cruzou a bola na cabeça de Nkunku, mas ele desperdiçou a chance mandando para fora.

O Leipzig ficou com um homem a menos, após Konrad Laimer receber o segundo amarelo por colocar a mão na bola. Oportunidade perfeita para o time da casa começar a reagir. Porém, a chance só veio aos 81', com Claudio Pizarro cabeceando para a meta adversária, no entanto ele não conseguiu dar o destino certo a ela.

Aos 83' , Timo Werner ganhou a corrida e tocou para Haidara, que arrematou em Pavlenka. Saracchi pegou o rebote e fechou a conta, para a alegria dos 1200 torcedores que viajaram para apoiar a equipe.

Sequência

Os próximos jogos do Leipzig serão em casa. Pela Bundesliga, enfrenta o Shalke 04 no próximo sábado, dia 28, às 10h30 no horário de Brasília. Já na Champions League, enfrenta o Lyon na quarta-feira, dia 02, às 16h.

Do outro lado, Werder tem uma pedreira no caminho. A equipe verde e branca duela contra o Dortmund às 13h30, também no próximo sábado.