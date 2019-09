Com direito a gol relâmpago, Granada bate Barcelona e vira líder do Espanhol

Surpreendente, esta é a palavra que define o resultado no Estádio Nuevo Los Carménes na partida entre Granada e Barcelona. O time da Andaluzia venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Azeez e Vadillo.

Rojiblancos engolem Blaugranas

Logo no primeiro minuto , os donos da casa já abriram o placar. Soldado roubou a bola no ataque E tocou para Puertas, que cruzou na cabeça de Azeez. O nigeriano só teve o trabalho de mandar para as redes.

Quem imaginaria o Graná recuando e sendo pressionado pelo Barcelona se enganou, o que vimos foram os donos da casa tentando ir para cima em busca de ampliar a vantagem.

Na segunda etapa, o time rojiblanco quase chegou ao segundo gol em falha de Ter Stegen. O camisa 1 tentou pegar cruzamento e quase deixou a bola escapar mandando para o próprio patrimônio.

Após a lambança do alemão, o Granada realmente estufou as redes. Aos 66', Vidal cometeu pênalti, no qual, foi confirmado pelo VAR. Vadillo bateu no canto esquerdo, enquanto o goleiro caiu no oposto.

Tabela

Com o resultado, o Granada chegou a 10 pontos em quatro rodadas, pontuação que da ao time andaluz a liderança da La Liga. O Barcelona permanece com sete pontos e se mantém em sétimo lugar.