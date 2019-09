Em partida marcada por pênaltis, Juventus derrota Verona de virada

A Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano. O time bianconeri bateu o Verona de virada, por 2 a 1, no Allianz Stadium, pela quarta rodada. Veloso abriu para os visitantes, mas Ramsey e Cristiano Ronaldo garantiram os três pontos.

De forma provisória, o resultado deixa a Velha Senhora na liderança, com 10 pontos. Mais tarde, a Internazionale contra o Milan e pode retomar. Já o Verona está na 12ª colocação, com 4.

Rodando a bola em busca de espaços, a Juve trocou passes e tentou duas finalizações longe do alvo. Porém, o grande perigo veio com os visitantes. Aos 18', Di Carmine recebeu em velocidade dentro da área, Demiral chegou rasgando e cometeu a falta: pênalti. O próprio camisa 10 foi para cobrança e acerto a trave. Lazovic tentou o rebote e carimbou o travessão.

Dois minutos depois, após lançamento na área, a defesa tirou de qualquer maneira. Veloso observou a bola caindo e bateu de primeira, não dando nenhuma reação para Buffon.

Apesar da dificuldade de chegar ao ataque, o empate veio após boa troca de passes. Alex Sandro acionou Cristiano Ronaldo, que rolou para Ramsey. O meia chutou de longe, houve desvio nas costas de Günter, no qual, matou o goleiro. 1 a 1.

Antes de ir para intervalo, Cristiano Ronaldo deu ótimo passe em profundidade para Matuidi, que ficou cara a cara com o arqueiro. Mais a zaga fez o corte providencial na hora do chute do francês.

Logo no início do segundo tempo, houve mais uma penalidade máxima, desta vez para o lado dos mandantes. Cuadrado recebeu por trás da marcação, invadiu a área e acabou sendo derrubado por Günter. Com segurança, Cristiano Ronaldo cobrou no meio do gol, sem chances para Silvestri.

Aos 56', Cuadrado carregou em velocidade. Acionou Cristiano Ronaldo, que tocou para Ramsey finalizar. No rebote, o camisa 7 recebe de Danilo, mais acabou furando.

Mesmo com maior domínio da partida, a Velha Senhora entrava dificuldades de armar. Do outro lado, o Verona não se intimidade e jogava de igual para igual. Aos 70', Veloso cobrou falta com veneno na pequena área. Buffon tirou no reflexo. Di Carmine tentou aproveitar a sobra e finalizou em cima de Bonucci.

Nos minutos finais, Faraoni emendou de primeira e Buffon defendeu. Em seguida, Veloso apareceu de surpresa e mandou por cima do gol.

Na próxima terça-feira (24), a Juventus enfrenta o Brescia fora de casa, às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Um pouco mais cedo, O Verona recebe o Udinese, às 14h.