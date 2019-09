Com polêmica do VAR, Leicester bate Tottenham e conquista vice-liderança da Premier League

O Tottenham que havia tropeçado durante a semana na UEFA Champions League contra o Olympiakos, volta a decepcionar seu torcedor, dessa vez, na Premier League. Visitando o Leicester City, os Spurs sofreram a virada por 2 a 1 e perdem a chance de encostar nos líderes do campeonato.

Mais uma vez o a Tottenham começou a todo vapor. O cenário era similar ao do confronto de quarta-feira na Grécia, Harry Kane abriu o placar aos 29 minutos de jogo. Dominante no primeiro tempo, o visitante teve mais ações com a bola e conseguiu prevalecer com a qualidade técnica diante dos Foxes.

Após a volta do intervalo os Spurs caíram de rendimento, e apesar do polêmico gol anulado de Serge Aurier, quando o jogo estava 1 a 0, o time de Pochettino recuou e viu o Leicester crescer, empatando com o lateral português Ricardo Oliveira e nos minutos finais, virar com James Maddison.

Necessitando reagir, o Tottenham de lançou ao ataque com Lucas Moura, Son e Kane, mas pouco puderam contribuir para uma reação positiva. O Leicester terminou a partida com mais finalizações, sendo 16 totais, cinco a mais que o adversário.

Agora vice-Líder, o Leicester soma 11 pontos, mas ainda terá de secar o Manchester City e o United, para se manter na ponta da tabela, atrás apenas do Liverpool. Já o Tottenham se distancia do grupo de cima, e momentaneamente é o quinto colocado, podendo cair pelo menos mais 5 posições dependendo de como terminar a rodada.