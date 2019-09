City dá show, massacra Watford e segue na briga pela liderança

O Manchester City aplicou 8 a 0 no Watford neste sábado (21), no Ettihad Stadium. Imparável no início do jogo, o time de Pep Guardiola marcou cinco vezes em 17 minutos de partida e fechou o passeio na segunda etapa marcando os outros três tentos. O placar elástico construído em menos de 18 minutos, foi o mais rápido da história da Premier League.

Início avassalador

Com menos de um minuto de jogo, David Silva abriu o placar, completando cruzamento de De Bruyne na área. O gol não assustou o Watford que quase empatou com Deulofeu, que parou em Ederson aos três minutos. Mas dois minutos depois, o goleiro Foster cometeu pênalti em Mahrez, que foi convertido por Aguero, abrindo 2 a 0. Esse gol abalou os Hornets nos minutos seguintes.

Aos doze minutos o terceiro. Mahrez cobrou falta que desviou em Cleverley e foi para o gol. Em estado de choque, o Watford não conseguia reagir e tomou o quarto gol em sequência. Bernardo Silva marcou depois de cruzamento de escanteio e desvio de Otamendi, o português escorou para o fundo da rede. O zagueiro argentino ainda marcaria o quinto gol, aos 17' Aguero foi inteligente, escapou por trás da marcação e bateu cruzado, Otamendi apareceu e marcou o fim da sequência de gols avassaladora.

Com 5 a 0 no placar, a intensidade diminuiu, mas não mudou muito o que era o jogo no primeiro tempo. O Watford não conseguia fazer nada e o City atacava normalmente. Aos 26', Aguero carimbou a trave e a bola bateu nas costas de Foster ainda antes de sair pela linha de fundo. O camisa 10 ainda perderia outra oportunidade aos 43 minutos, depois de cruzamento de De Bruyne, o argentino cabeceou na trave e David Silva mandou o rebote pela linha de fundo. Para alívio dos Hornets, o primeiro tempo terminou.

Para fechar o atropelo

O pesadelo não tinha acabado para o Watford, pois ainda viriam 45 minutos pela frente. Logo aos três, Bernardo fez seu segundo gol na partida. Depois de pressionar dentro da área, David Silva tocou para o português, que bateu rasteiro para marcar o 6 a 0.

Parecia que o primeiro tempo iria se repetir, o City pressionava mas não conseguia fazer o sétimo. Aguero desperdiçou passe de Mahrez e cruzamento de Angeliño aos 13'. A oportunidade foi aproveitada, novamente, por Bernardo que recebeu um passe mágico de De Bruyne e completou para o gol, assinalando o 7 a 0.

O jogo esfriou, o Watford assistia à partida enquanto o City tocava a bola e chegava ao gol consequentemente, mas sem marcar. Mahrez acertou a trave, Rodri chutou com perigo, mas nada de gol.

Aos 40', De Bruyne recebeu a bola, ajeitou para a perna direita e soltou a bomba, sem chances para Foster e estufou a rede, fazendo 8 a 0. O gol do belga foi a cereja do bolo, o espetáculo terminou em Manchester.

O Watford amarga a lanterna do campeonato com dois pontos em seis jogos, e agora deve engolir o chocolate imposto pelo City. Na terça-feira (24), os Hornets jogam contra o Swansea pela Copa da Liga Inglesa, e no próximo sábado (28) visita o Wolverhampton pela 7ª rodada do campeonato inglês.

Os cityzens permanecem na vice-liderança com 13 pontos, dois à menos que o Liverpool, que ainda joga na rodada, amanhã contra o Chelsea em Londres. Na terça (24) o City enfrenta o Preston pela Copa da Liga e visitará o Everton no próximo sábado (28) pela Premier League.