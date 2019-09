Com um a menos, Arsenal consegue vitória heroica sobre o Aston Villa

Após três partidas sem vitórias na Premier League, a equipe de Unai Emery precisava vencer o Aston Villa para espantar a má fase. Mas o que se viu nesse Domingo (22), foi um Arsenal assustado dentro de casa, e um Aston Villa se impondo diante um adversário superior no papel. Mesmo estando atrás do placar em duas ocasiões, buscou triunfo de 3 a 2.

O Jogo

O primeiro tempo começou com o Villa mais focado para conseguir sair com o triunfo fora de casa, e McGinn, após cruzamento de El Ghazi, apareceu por trás da defesa dos Gunners fazendo o primeiro gol do jogo.

O Arsenal teve um desfalque ainda no primeiro tempo, quando Maitland-Niles levou o segundo cartão amarelo, culminando em um cartão vermelho.

Foto: Aston Villa

No segundo tempo, mesmo com apenas 10 jogadores em campo, o Arsenal conseguiu o empate com Pepe, marcando de pênalti e fazendo seu primeiro gol com a camisa dos Gunners. Porém, a alegria do torcedor no Emirates Stadium durou pouco, e após dois minutos Wesley voltou a colocar o Aston Villa na frente do placar.

Foto: Arsenal

A partir dos 80 minutos, o Arsenal passou a pressionar mais o adversário, e Chambers aproveitando a falha da defesa do Villa empatou novamente o jogo. Logo após o empate, Engels fez uma falta perigosa em Aubameyang que custou caro aos visitantes, pois o mesmo cobrou com perfeição e fez: Arsenal - de virada - 3, Aston Villa 2.

Próximos Compromissos

O Arsenal (4°), enfrentará o Nottingham Forest no Emirates Stadium pela Carabao Cup. Já o Aston Villa viajará até o Amex Stadium, para enfrentar o Brighton também pela Carabao Cup.