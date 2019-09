Em jogo marcado por novo caso de racismo, Atalanta marca no fim e busca empate contra Fiorentina

Em mais uma rodada marcada por ofensas racistas em estádios na Itália, a Fiorentina esteve perto da vitória, mas cedeu aos 50 do segundo tempo o empate para a Atalanta, pela quarta rodada da Serie A. Chiesa e Ribéry marcaram para a Viola, enquanto Ilicic e Castagne fizeram para os mandantes no Estádio Ennio Tardini, em Parma, neste domingo (22).

A primeira etapa foi de poucas chances em Parma. A Atalanta teve mais posse de bola - 60% no total - e também teve mais finalizações, nove a quatro, mas cada um dos times acertou a meta rival em apenas uma oportunidade. Muriel, ex-Fiorentina, foi o jogador mais perigoso da primeira etapa, criando a primeira chance do jogo aos 20.

Buscando sua primeira vitória no campeonato, a Fiorentina contou com um pouco de sorte para abrir o placar. Aos 23, após rebote de escanteio, Chiesa bateu de primeira de fora da área, a bola desviou em Palomino e morreu no canto esquerdo de Gollini.

No minuto seguinte, Zapata teve ótima chance para empatar após passe errado de Milenkovic para trás. O colombiano ganhou de Pezzella na velocidade e chutou de fora da área, mas errou o alvo. Aos 27, a partida foi paralisada pelo árbitro por três minutos por conta de insultos raciais ao brasileiro Dalbert, da Fiorentina.

No restante da primeira etapa, a Atalanta cresceu, enquanto a Fiorentina apostou na velocidade da sua dupla de ataque para pressionar a saída de bola e tentar roubar a bola perto de seu gol. Aos 35, Malinovskiy conseguiu boa arrancada pelo meio, abriu na esquerda e Muriel chutou forte de canhota, raspando a trave viola. No fim, apesar da pressão bergamasca, a Fiorentina levou a vantagem para o intervalo.

A Atalanta tomou a iniciativa na segunda etapa, mas, em grande parte do jogo, não conseguiu transformar a posse de bola e o número de finalizações em chances claras. O técnico Gian Piero Gasperini fez alterações ofensivas para tentar o empate e conseguiu crescer com Gómez e Ilicic no ataque.

Mas a estratégia da Fiorentina parecia que seria a vencedora. Aos 21, após roubada de bola na intermediária, Chiesa avançou pela direita e deu cruzamento na medida para Ribéry, que bateu de primeira de canhota e fez seu primeiro pela Viola: 2 a 0.

Após ver seu time fazer o segundo, Vincenzo Montella trocou a dupla de ataque, apostando em jogadores menos velozes e acabou com as jogadas de contra-ataques dos visitantes. Assim, a Atalanta passou a pressionar mais e conseguiu diminuir aos 38. Depois de ótima passe de Gómez por elevação, Ilicic recebeu no meio da defesa dominou no peito e fuzilou Dragowski, para descontar o placar.

Aos 45, Pasalic completou na segunda trave cruzamento para a área, mas o VAR anulou o gol por conta da assistência feita por De Roon com o braço. Ainda assim, a Fiorentina cedeu o empate. Já aos 49, Castagne ficou com rebote de cobrança de escanteio na entrada da área e finalizou de voleio, de primeira, e mandou no canto para igualar o placar: 2 a 2.

Com sete pontos, a Atalanta ocupa a quinta colocação após quatro rodadas. Na quarta-feira (25), o time visita a Roma, às 14h. No mesmo dia, a Fiorentina joga em casa contra a penúltima colocada Sampdoria, às 16h. A Viola é o único time que ainda não venceu na Serie A, está na última colocação, com dois pontos, e não vence no Italiano desde fevereiro.