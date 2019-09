Árbitro paralisa jogo após coros racistas da torcida da Atalanta em direção a Dalbert, da Fiorentina

A partida entre Atalanta e Fiorentina ficou marcada por mais um caso de racismo em estádios na Itália. O lateral brasileiro da Viola, Dalbert, foi alvo de coros vindos da torcida mandante e o árbitro Nicola Rizzoli paralisou a partida por cerca de quatro minutos por conta do acontecido neste domingo (22).

