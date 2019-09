Jürgen Klopp e Jill Ellis são eleitos os melhores técnicos do mundo

Nesta segunda-feira (23), no Teatro Scala, em Milão, na Itália, Jürgen Klopp, do Liverpool e Jill Ellis, da Seleção Americana feminina, foram eleitos pela FIFA no The Best Awards, os melhores técnicos da temporadas em duas devidas modalidades.

O técnico do Liverpool venceu o prêmio pela primeira vez. O alemão foi campeão da Champions League na temporada passada, onde venceu o Tottenham por 2 a 0 na final. Além disso, foi vice-campeão da Premier League 2018-19, com incríveis 97 pontos e apenas uma derrota, ficando atrás apenas do Manchester City, que fez 98 pontos.

Na disputa, Jürgen Klopp derrotou Pep Guardiola, que venceu todos os títulos nacionais com o Manchester City na última temporada e Mauricio Pochettino, do Tottenham, que chegou na final da Champions League sem gastar dinheiro na janela de transferência.

Jill Ellis foi campeã da Copa do Mundo feminina que aconteceu neste ano com os Estados Unidos. Tornou-se a primeira treinadora a conquistar dois títulos da Copa do Mundo. Na disputa, Ellis venceu dois candidatos que foram bem no Mundial. Phil Neville, que chegou ao quarto lugar com a Inglaterra e Sarina Wiegman, que foi vice-campeã com a Holanda.