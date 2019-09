The Best: seleção de melhores atletas do ano conta com brasileiros

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (22), através de cerimônia do prêmio The Best, realizada no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália, os melhores jogadores da última temporada (2018-19), no futebol mundial.

Compondo os melhores de cada posição, o time do FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) contou com atletas que ainda não eram tão conhecidos internacionalmente por parte dos torcedores, mas que surpreenderam por seu futebol e campanha diante de uma equipe pouco acreditada: foram os casos de Matthijs de Ligt (defensor) e Frenkie de Jong (meio-campista), que atuavam no Ajax, até então – finalista da Champions League.

Hoje, os holandeses surpresas estão de novos clubes, após ótimos rendimentos. Enquanto de Ligt foi para Juventus, de Jong se tornou jogador do Barcelona. Estes último time, juntamente ao Real Madrid, colocaram 66% de seus jogadores atuais na lista.

São eles: Marcelo (defensor), Sergio Ramos (defensor), Modric (meio-campista), Eden Hazard (meio-campista), Lionel Messi (meio-campista), além do ex-jogador do Ajax que chegou ao Barça.

Para complementar, estiveram presentes Alisson, Mbappe e Cristiano Ronaldo. Jurgen Klopp, campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, ganhou como treinador.

Seleção feminina tem brilho de Marta

Se na lista do futebol masculino tiveram apenas dois brasileiros, Marta foi a única representante do país nas melhores do futebol feminino.

A seleção de meninas foi predominada por jogadoras campeãs da Copa do Mundo, conquistado pelos Estados Unidos.

Trata-se de Kelly O'Hara (defensora), Julie Ertz (meia-campista), Rose Lavelle (meia-campista), Alex Morgan (atacante) e Megan Rapinoe (atacante). Esta última eleita a melhor do mundo na temporada.

Além disso, fazem parte da lista: Sari van Veendaal (goleira), Lucy Bronze (defensora), Nilla Fischer (defensora), Wendie Renard (defensora), Amandine Henry (meia-campista) e ela, Marta (atacante).

O critério de escolhas se dá pela participação das melhores jogadores, somado a mais de 3.500 futebolistas do sexo feminino, em 40 países. A lista foi inédita, já que a FIFA e o FifPRO ainda não havia apresentado o Women's World 11.