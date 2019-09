Borussia Dortmund cede empate ao Eintracht Frankfurt com gol contra no fim de jogo 

Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund se enfrentaram pela quinta rodada da Bundesliga neste domingo (22), na Commerzbank-Arena. Com o placar final de 2 a 2, as equipes acabaram somando apenas um ponto cada. Mesmo com gols Alex Witsel e Sancho para os visitantes e André Silva, o que realmente definiu o resultado foi o gol contra de Thomas Delaney, deixando em igualdade no final da partida.

O BVB segue na terceira posição, com dez pontos, atrás dos rivais RB Leipzig e Bayern de Munique. Já os Águias estão em nono, com sete. O Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen no Signal Iduna Park no próximo sábado (28), às 13h30, pela sexta rodada da Bundesliga. Já o Eintracht Frankfurt visita o Union Berlin na sexta-feira (27), às 15h30.

Primeiro tempo com empate

A primeira etapa começou equilibrada, com ambas as equipes pressionando e buscando resultado. Aos 11 minutos, os amarelos mostraram uma maior força ofensiva pois saíram na frente com o gol de Alex Witsel ao receber o cruzamento de Thorgan Hazard, sem chances para o goleiro Kevin Trapp. Os donos da casa pouco criavam, as melhores oportunidades partiam de Silva que, aos 43, deixou tudo igual em 1 a 1 ao receber de Sow em cruzamento baixo. O Borussia teve chances, porém, acabaram parando em Trapp.

Virada e o gol contra

Com o gol de empate já no final da primeira etapa, as águias buscaram força e reagiram no começo do segundo tempo, pressionando mais e criando jogadas com Durm e Sow. A pressão durou pouco, já que na metade da etapa final, aos 21, Sancho recebeu de Witsel em cobrança de falta e tocou para as redes adversárias, virando o placar em favor dos amarelos.

A partir daí, os visitantes tiveram as melhores chances da partida com Marco Reus e Paco Alcácer. Do outro lado, Kostic e André Silva apareciam na defesa rival levando perigo. Todo o esforço para manter o resultado e resguardar-se não foram suficientes, já que Delaney acabou marcando contra o próprio time, deixando 2 a 2 o resultado.