Pjanic garante virada da Juventus sobre Brescia pelo Italiano

Nesta terça-feira (24), a Juventus venceu o Brescia por 2 a 1, no estádio Mario Rigamonti, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Jhon Chancellor (contra) e Pjanic, enquanto Alfredo Donnarumma descontou para o Rondinelle.

Ambas as equipes não estavam inspiradas. A partida foi marcada por nove chutes ao gol: três dos mandantes e seis da Velha Senhora.

Com o triunfo, a Juventus assume a liderança do torneio, com 13 pontos e torce para o tropeço da Internazionale, que pode reassumir o primeiro lugar. Já o Brescia fica na 11ª colocação, com seis.

Tudo igual

Demorou apenas quatro minutos para o placar sair do zero. Sandro Tonali fez ótima jogada na esquerda e abriu com Rômulo. O camisa 28 observou a chegada de Alfredo Donnarumma. Ele tocou no atacante, que chutou na linha da área e arrematou forte. Szczesny até fez o movimento para defender, mas não conseguiu segurar.

Após algumas tentativas erradas, a Velha Senhora chegou ter uma boa chance aos 12'. Alex Sandro acionou Higuaín. O argentino bateu com a canhota no centro e Joronen segurou. Somente aos 40, veio empate em bola parada e sorte. Em cobrança de escanteio, uma confusão: De Ligt e Bonucci tentaram chegar, porém, houve desviou de Jhon Chancellor, que mandou contra o patrimônio.

Senhora busca virada

Na segunda etapa, a Juve conseguiu chegar mais vezes ao ataque. Depois de quatro tentativas, Dybala acabou cobrando falta na barreira. Pjanic aproveitou o rebote e arrematou rasteiro no canto. O Brescia tentou reagir aos 78'. Martella recebeu de Matri, e finalizou cruzado. Szczesny apenas encaixou. Nos acréscimos, Higuaín enfiou para Cuadrado. O colombiano dominou rápido e chutou, porém, parou em Joronen.