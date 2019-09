Sem time desde julho, Keisuke Honda vai ao Twitter pedir vaga no Manchester United

O japonês Keisuke Honda, que atuou no Milan de 2014 a 2017 e disputou as Copas do Mundo de 2010 na África do Sul e 2014 no Brasil, pediu para jogar no Manchester United em uma de suas redes sociais. No momento, o jogador está sem clube, desde que deixou o Melbourne Victory, da Austrália em julho deste ano.

''Me faça uma proposta. Não preciso de dinheiro, mas preciso jogar com um ótimo time e ótimos companheiros de equipe'', disse Honda, em seu Twitter oficial.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019

Honda foi revelado pelo Gamba Osaka, do Japão. Depois foi transferido para o Nagoya Grampus, também do Japão. Em 2008, o meia foi contratado pelo VVV-Venlo, da Holanda.

Em 2010, Honda foi contratado pelo CSKA Moscow, por €6 milhões, onde se destacou e foi contratado pelo Milan em janeiro de 2014. Na equipe italiana, ficou até 2017, quando foi comprado pelo Pachuca, do México.

O último clube de Honda foi o Melbourne Victory, onde foi contratado em 2018 e ficou até julho deste ano. Na temporada 2018-19, atuou em 24 partidas, onde marcou oito gols e anotou sete assistências pela equipe australiana.