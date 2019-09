Eintracht Frankfurt vence Union Berlin e se recupera na Bundesliga

O Eintracht Frankfurt conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Alemão. Na tarde desta sexta-feira (27), a Águia visitou o Union Berlin e levou a melhor por 2 a 1, em jogo válido pela 6ª rodada da Bundesliga.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Bas Dost e André Silva colocaram o time visitante em vantagem. No final do jogo, Anthony Ujah descontou para o Union Berlin.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo (6). O Union Berlin visita o Wolfsburg, às 10h30. Mais tarde, às 13h, o Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen. O time da capital ocupa a 14ª colocação com 4 pontos. Já Águia, por sua vez, está na 7ª posição e soma 10.

Passando em branco

Quem começou melhor na partida foi a equipe mandante. Na primeira boa jogada, Marvin Friedrich ficou cara a cara com Kevin Trapp, mas não converteu a finalização. Depois disso, o Eintracht Frankfurt cresceu e passou a tomar conta do jogo.

Antes do término da primeira etapa, o time visitante chegou muito perto de balançar as redes. Daichi Kamada parou no goleiro Gikiewicz. Em seguida, Filip Kostic e André Silva erraram o alvo, e a partida foi para o intervalo sem gols.

Voo da Águia

O panorama da partida não mudou na segunda etapa. Melhor em campo, o Eintracht Frankfurt não demorou para abrir o caminho do triunfo. Bas Dost, aproveitando o rebote dado por Gikiewicz, empurrou para as redes.

Mesmo em vantagem, a Águia não recuou e conseguiu ampliar a vantagem. Sow efetuou um belo cruzamento e André Silva concluiu para o gol, deixando o time visitante em ótima situação na partida. O desconto do Union Berlin veio no último lance do jogo, através de Anthony Ujah, que deu números finais ao confronto.