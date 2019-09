M'gladbach derrota Hoffenheim e entra no G-4 da Bundesliga

Neste sábado (28), o Borussia Mönchengladbach foi até a PreZero Arena, enfrentar o Hoffenheim, pela sextaª rodada da Bundesliga. De olho nos lideres, os visitantes não deram chances e venceram com facilidade longe de casa. O 3 a 0, além coroar a terceira vitória seguida na liga, deu o quarto jogo sem vencer aos mandantes, que ficam próximos da degola.

Domínio Potro sem reação Hoffe

Mesmo com mais posse de bola, o Borussia produziu pouco e viu o Hoffenheim chutar seis vezes, três delas em direção ao gol. O visitante tentou cinco, mas acertou duas. Com mais eficiência do que o rival, aos 43 minutos de partida, o placar foi aberto com Pleá, recebendo passe de Marcus Thuram.

Na volta do intervalo, a substituição nos Hoffes com a entrada de Adamyan no lugar de Baumgartner, pouco surtiu efeito. O jogo ganhou em chances criadas (11 x 7), mas quem mais acertou o gol foram os visitantes (1 x 3), dessa forma sendo mais efetivos. Aos 20 minutos, Thuram aproveitou a jogada de Lainer, e concluiu para as redes. Já na reta final do duelo, aos 38', Florian Neuhaus aproveitou belo passe de Pleá e fechou o marcador.

Como Fica?

O resultado deixa o Borussia Mönchegladbach em quarto lugar na tabela da Bundesliga, com 13 pontos, assim como Schalke 04 e Bayer Leverkusen (quinto e sexto, respectivamente). Em contrapartida, a derrota coloca o Hoffenheim na 11ª posição, estacionado com cinco pontos, dois acima da zona cruel.

Na próxima rodada, o Gladbach recebe o Augsburg, no domingo (6), às 8h30 (horário de Brasília). Porém, ainda no meio de semana, joga contra o Istanbul Basaksehir pela segunda rodada da Liga Europa. Já o Hoffenheim tem toda a semana para trabalhar, pois no sábado (5), vaia até a Allianz Arena encarar o Bayern de Munique, às 10h30 (horário de Brasília).