Mainz 05 perde para Wolfsburg em casa e permanece no descenso

O Mainz 05 não consegue mudar de panorama e ter uma sequência de resultados positivos no início da disputa da Bundesliga 2019-2020. Mesmo diante da sua torcida na Opel Arena, a equipe foi derrotada pelo Wolfsburg por 1 a 0 na manhã deste sábado (28). O jogo foi válido pela sexta rodada da competição e o gol marcado por Tisserand nos primeiros minutos foi suficiente para não ter mais alteração no marcador.

A partida começou sem muitas oportunidades, mas a bola parada foi determinante para a abertura do marcador. Em cobrança de escanteio executada por Arnold, Tisserand subiu e testou no canto para marcar o gol do Wolfsburg aos nove minutos. Os Lobos tiveram clara chance momentos depois, quando Weghorst foi acionado dentro da área com belo passe e aproveitou o espaço que tinha para chutar rasteiro. O goleiro Zentner interveio com boa defesa.

Mesmo em desvantagem e sentido pelo gol sofrido, o Mainz buscou jogadas para equilibrar o páreo e prevalecer o fator casa. Aos 29’, Boetius alcançou cruzamento dentro da área e cabeceou no meio da área. Pervan defendeu tranquilamente. Nos acréscimos da primeira etapa, depois de preciso jogo aéreo, Quaison subiu mais alto que os marcadores e cabeceou na medida para empatar, mas o arqueiro do Wolfsburg apareceu para fazer importante intervenção.

Cabeçada de Tisserand, gol do Wolfsburg | Foto: Divulgação/VfL Wolfsburg

O segundo tempo foi mais na base da motivação do Mainz em empatar, mas não significava pressão ou facilidade em assustar a meta adversária. Pelo contrário, os Lobos chegaram primeiro com Weghorst. O centroavante fez bela jogada individual dentro da área para garantir a posse da pelota e finalizou no canto, mas a defesa chegou a tempo de cortar o que seria o segundo tento. Os mandantes chegaram com perigo aos 23 minutos, quando Maxim recebeu passe na entrada da área e arrematou, mas acertou o travessão. No final do jogo, os anfitriões partiram desordenadamente para o tudo ou nada e não evitaram mais uma derrota.

Com o resultado, os Lobos subiram ao sexto lugar, com 12 pontos, dentro da faixa de classificação para disputar competições europeias na próxima temporada. Por outro lado, os carnavalescos permanecem dentro da zona de rebaixamento, com apenas três pontos somados. Na próxima rodada, o Mainz tem confronto direto contra o Paderborn na Benteler-Arena às 10h30 do sábado (5), enquanto o Wolfsburg recebe o Union Berlin na Volkswagen Arena às 10h30 do domingo (6).