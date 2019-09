Com bela atuação de Philippe Coutinho, Bayern vence Paderborn e assume liderança isolada

O Bayern de Munique conquistou uma vitória importante na manhã deste sábado (28). Pela sexta rodada da Bundesliga 2019/20, os bávaros visitaram o Paderborn na Benteler-Arena, e contaram com uma excelente exibição do meia brasileiro Philippe Coutinho para saírem com os três pontos. O atual heptacampeão nacional venceu por 3 a 2, com gols marcados por Gnabry, Philippe Coutinho e Lewandowski, enquanto Pröger e Collins diminuíram para o clube da Renânia do Norte-Vestfália.

Desde os primeiros minutos, seria visível que, embora o Paderborn fizesse de tudo para complicar a partida ao adversário a ponto de surpreender com uma histórica vitória, o Bayern de Munique tinha muita qualidade técnica, domínio, imposição e força para conquistar mais um resultado positivo e permanecer invicto na competição nacional. Aos sete minutos, isso foi comprovado quando Lewandowski recebeu na marca do pênalti, mas errou o alvo ao tirar tinta do poste esquerdo. Aos 15, veio o gol. Philippe Coutinho deu lançamento preciso para Gnabry completar com chute rasteiro e abrir o placar. Apesar dos visitantes permanecerem tranquilos, com mais posse de bola e maior presença no campo de ataque, foram poucas finalizações no alvo.

Lewandowski comemora terceiro gol do Bayern | Foto: Divulgação/FC Bayern

O segundo tempo foi mais movimentado. O Paderborn acreditava em uma reação para, no mínimo, buscar um empate, mas o Bayern novamente fez a diferença. Aos dez minutos, foi a vez da jogada do primeiro tento ter os papéis invertidos. Gnabry rolou para Philippe Coutinho, que completou na cara do gol e ampliou o marcador para o clube da Baviera. Mas os donos da casa não se deram por vencido. Aos 23, Pröger recebeu de Dräger, abriu espaço e diminuiu a desvantagem. Por muito pouco, o empate não veio na jogada seguinte, quando o próprio Pröger arriscou de média distância e levou perigo.

Porém, o time com mais recursos tem mais facilidade em sair das armadilhas, ainda mais quando a referência ofensiva é Lewandowski. Aos 34, Süle acionou o centroavante dentro da área e o camisa 9 encobriu o adiantado goleiro Huth e marcou o terceiro do Bayern. Não satisfeito, os mandantes diminuíram novamente cinco minutos mais tarde, quando Collins fez um belo gol, mas insuficiente e tardio para uma reação.

Com o triunfo e a derrota do RB Leipzig diante do Schalke 04, o Bayern de Munique assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão com 14 pontos ganhos. A situação do recém-promovido permanece complicada, uma vez que a equipe não conquistou uma vitória sequer no seu retorno à divisão principal e tem apenas um ponto, no último lugar. Os dois clubes voltam a jogar às 10h30 do próximo sábado (5). O Paderborn tem confronto direto contra o Mainz 05, novamente na Benteler-Arena, enquanto o Bayern de Munique recebe o Hoffenheim na Allianz Arena.