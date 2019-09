Com direito à assistência de Ter Stegen, Barcelona bate Getafe e conquista segunda vitória

Ainda sem apresentar o melhor futebol, o Barcelona venceu a segunda consecutiva no Campeonato Espanhol. O time blaugrana derrotou por 2 a 0 o Getafe, pela sétima rodada, no estádio Coliseum Alfonso Pérez. Suárez marcou, após lindo lançamento Ter Stegen. Firpo ampliou a vantagem.

De goleiro a líbero!

Foto: Reprodução/Barcelona

Os Azulones pressionaram a marcação dos visitantes e criaram até as melhores oportunidades. Por sua vez, a equipe da Catalunha tinha dificuldades de sair jogando. Tendo a melhor estrategia, o Geta quase saiu na frente do placar. Aos 20', Cucurella acionou Ángel. O atacante fez bela jogada, tirou da marcação, arrematou, e Ter Stegen salvou a pátria em uma linda defesa.

Ganhando o destaque novamente, o goleiro alemão foi certeiro. Como líbero, ele deu longo lançamento para Suárez. O atacante partiu com liberdade e tocou por cima de Soria, na fase final do primeiro tempo.

Alívio por Firpo

Foto: Reprodução/Barcelona

Arbitragem mal apitou, e o Barça conseguiu ampliar a vantagem. Aos 53', Pérez arriscou de fora da área. O arqueiro deu rebote e Firpo só completou. Diferentemente da etapa anterior, o Geta perdeu a intensidade, abusava jogadas pelo meio, porém, os culés recuperavam.

Aos 75', Soria saiu errado. Sem ninguém no gol, Arthur ficou com a sobra e chutou, mas a bola passou perto. O volante até levou as mãos na cabeça com a oportunidade. Mais o desespero acabou sendo de outro atleta. Lenglet levou o segundo amarelo em Molina. Os Azulones tentaram aproveitar o tempo para diminuir, não deixando o adversário respirar. Após algumas tentativas, Portillo cruzou para Ángel e mandou de cabeça por cima do gol.

Tabela

Com o resultado, o Barcelona chega ao 13 pontos e ocupa a segunda colocação ao lado do Real Sociedad, que ainda joga nesta rodada. O Granada perdeu duas posições e ocupa o sétimo lugar, com 11.