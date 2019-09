Contando com gol de Gabriel Jesus, Manchester City vence Everton fora de casa

Após virem de uma vitória por 8 a 0 sobre o Watford, os comandados de Pep Guardiola conseguiram o segundo triunfo consecutivo na Premier League. O Manchester City derrotou por 3 a 1 o Everton, pela sétima rodada, em Goodison Park. Gabriel Jesus, Mahrez e Sterling marcaram para o City, e Calvert-Lewin fez o único gol dos Toffees na partida.

As duas equipes começaram focadas na partida para conseguir triunfar. Porém, após cruzamento perfeito de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus mergulhou de cabeça para colocar o City em vantagem no jogo.

Após sofrer o gol, o Everton começou a pressionar o adversário perante a sua torcida, e foi assim que Iwobi achou Coleman dentro da área, que finalizou por cima de Éderson encontrando Calvert-Lewin em cima da linha do gol, para igualar o marcador.

No segundo tempo, Mina cometeu uma falta perto da área, que custou caro aos donos da casa. Após o apito do árbitro, Mahrez cobrou com perfeição e deixou os Citizens novamente em vantagem no placar.

Mesmo estando à frente, a equipe de Pep Guardiola não abdicou de atacar. Assim, aos 84 minutos de partida, Aguero finalizou cruzado para boa defesa de Pickford, porém, Sterling bem posicionado aproveitou o rebote e fez: Everton 1, Manchester City 3.

O Manchester City, vice-líder do Campeonato Inglês, receberá no Etihad Stadium, o Dínamo Zagreb, pela segunda rodada do grupo C da Champions League. Já o Everton irá visitar o Burnley no Turf Moor, pela oitava rodada da Premier League.