Freiburg vira no segundo tempo e vence Fortuna fora de casa pela Bundesliga

O Freiburg saiu vitorioso da partida contra o Fortuna Dusseldorf, após vencer de virada por 2 a 1, na Dusseldorf Arena, neste domingo (29), pela sexta rodada do Campeonato Alemão. O confronto que se manteve equilibrado e de poucas oportunidades de perigo, só teve as redes balançadas a partir do final do primeiro tempo.

Os gols dos visitantes foram de Schmid e Waldschmidt, enquanto Hennings fez o gol solitário do Fortuna.

As equipes voltam ao campo pela sétima rodada da Bundesliga. O Fortuna enfrenta o Hertha Berlin, fora de casa, na próxima sexta-feira (4), enquanto o Freiburg encara o Borussia Dortmund no dia seguinte.

Final eletrizante

Em um jogo parelho, o primeiro tempo se fez de uma posse de bola equilibrada e um parâmetro pouco atrativo, onde, até os minutos finais, não havia acontecido nenhuma grande chance no jogo. Alongando-se nessa perspectiva em toda a etapa, os mandantes, que eram levemente superiores com cinco finalizações contra três, abririam o placar em um escanteio batido por Thommy que terminaria na cabeçada de Hennings.

O Freibug, no entanto, não deixou barato e empatou nos três minutos seguintes com Schmit, que aproveitou passe cruzado de Gunter cruzando toda a área e se depararia com o gol aberto para igualar.

Waldschimidt decide

As equipes retornaram ao campo dispostas a atacar mais e os goleiros puderam trabalhar no jogo, já que as oportunidades de perigo começar a aparecer de forma mais frequente. Apesar de maior insistência do Fortuna, confronto permanecia sem disparidade de uma das equipes.

O Freiburg já teria a oportunidade de virar o jogo aos 16 minutos, quando Hennings puxou Hofler dentro da área e provocou penalidade. Huller bateu no canto esquerdo e Steffen foi buscar. O time de Dusseldorf também teve uma grande chance com Karaman, que recebeu frente ao gol e, em duas oportunidades seguidas, desperdiçou.

O personagem crucial para o desfecho do confronto, Waldchmidt, substituiu Holer, e não desperdiçou a chance que teve para que sua equipe ultrapassasse o placar. Após bonita jogada individual, ele acertou um ótimo chute, virando o jogo e concretizando a vitória do Freiburg.