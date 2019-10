Renan Oliveira comemora primeiro título europeu após gol e assistência na decisão

Ninguém segura Renan Oliveira em sua primeira experiência na Europa. Em oito jogos disputados pelo FK Suduva, o meia acumula sete vitórias e um empate, aproveitamento de 91,67%. Além disso, já marcou três gols e deu duas assistências.

Ontem (29), mais um feito. O brasileiro conquistou o título da Copa da Lituânia. Novamente destaque da equipe, Renan teve atuação decisiva, deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo, na goleada por 4 a 0 sobre o FK Banga Gargždai.

“O sentimento é o melhor possível. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo aqui. Poder ajudar a equipe na conquista de um título importante como esse, sem dúvidas ficará guardado para sempre na memória. Foi um momento muito legal, comemoramos bastante. Fizemos um excelente jogo e merecemos esse título. Está sendo uma experiência incrível e, em tão pouco tempo aqui e já levantar um troféu como esse, torna tudo ainda mais especial”, revelou o atleta que, no Brasil, conquistou títulos com a camisa do Atlético Mineiro, Coritiba, Goiás, Sport, América Mineiro, além da Seleção Brasileira Sub-20.

Em busca do segundo troféu com a camisa do FK Suduva, Renan Oliveira agora foca no campeonato nacional. Na vice-liderança, com dois jogos a menos que o primeiro colocado, o Zalgiris Vilnius, a equipe do brasileiro chega forte na reta final do torneio.

“Estamos só dois pontos atrás e, com os jogos atrasados, só dependemos de nós para chegar na liderança. A temporada está chegando ao fim e vamos com tudo nessas últimas seis partidas em busca do título. Acredito bastante na força da nossa equipe, temos condições de terminar 2019 com mais uma conquista”, concluiu. A equipe do brasileiro volta a campo nesta quarta-feira (02), contra o Palanga, último colocado do Campeonato Lituano.