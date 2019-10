Manchester United e Arsenal ficam no empate e se distanciam dos líderes

Manchester United e Arsenal empataram em 1 a 1 pela sétima rodada da Premier League. Debaixo de muita chuva, os Red Devils saíram na frente com McTominay no primeiro tempo, mas sofreu o empate dos Gunners com Aubameyang, que deixou tudo igual no Old Trafford.

O jogo foi disputado e com muitos erros, principalmente de passes. A forte chuva colaborou para um início fraco. A primeira finalização só saiu aos 28 minutos de jogo, quando Andreas Pereira arrancou com a bola da direita para o meio, deixando Guendouzi para trás, limpando David Luiz e bateu rasteiro para boa defesa de Leno.

O Arsenal respondeu aos 35, com Pepe na grande área, que ajeitou e bateu de esquerda para defesa de De Gea. Os últimos minutos melhoraram e os gunners quase abriram o placar aos 43. Pepe arriscou passe rasteiro, Andreas Pereira não conseguiu cortar e a bola sobrou para Saka. O jovem arrancou, invadiu a área e bateu de esquerda para grande defesa do espanhol, no rebote Guendouzi chutou novamente em cima do goleiro e ganhou o escanteio.

O tiro de canto foi cortado por Pogba e deu origem à um contra-ataque muito veloz. Daniel James venceu Guendouzi e cruzou para Rashford, mas a bola foi forte demais, porém não foi desperdiçada. O inglês ajeitou e tocou para trás, McTominay recebeu, ajeitou e mandou uma bomba sem chances para De Gea, fazendo 1 a 0 no derby.

A segunda etapa voltou com tudo, muito superior ao primeiro tempo. O Arsenal buscava empatar o jogo e o United aproveitava os espaços. A primeira grande chance veio com jogada de Aubameyang pela direita e cruzamento para Torreira, mas o uruguaio pegou mal na bola, que ficou com De Gea. Aos 11, falta cobrada por David Luiz, mas a bola desviou e saiu.

Com 13 minutos, o lateral Tuanzebe deu passe errado para o meio, Saka deu de primeira para servir Aubameyang, que tocou na saída do goleiro. O bandeira marcou impedimento, mas o VAR corrigiu e concretizou o gol de empate dos gunners, 1 a 1.

No minuto seguinte quase a virada. Chambers foi até o fundo e cruzou rasteiro, Saka apareceu livre e chutou, mas a bola raspou no joelho de Lindelof e subiu pela linha de fundo. O United buscava a reação, aos 18 minutos Pogba recebeu a bola respingada e bateu de fora da área, ela passou perto mas não entrou.

Aos 24, o United quase marcou após cobrança de escanteio e finalização de McTominay, que apareceu livre, nas costas da defesa e tocou de cabeça para fora. Maguire também se aventurou no ataque e levou perigo, batendo colocado da entrada da área o zagueiro mandou sobre o gol.

O jogo esfriou com as alterações das duas equipes e voltou ao estágio inicial, com muitos erros. O último lance com perigo foi aos 45 minutos, com falta bem cobrada por Rashford e defesa sensacional de Leno, mantendo o placar igualado até o apito final.

Esse jogo fechou a sétima rodada e deixou o Manchester United em 10º colocado com nove pontos. Na quinta-feira (03o time enfrenta o AZ Alkmaar pela segunda rodada da Liga Europa. Já o Arsenal enfrentará o Standard Liège pela mesma competição. Os gunners ocupam a quarta colocação do campeonato inglês com 12 pontos.