Atlético de Madrid decide no segundo tempo e vence Lokomotiv Moscou

Nesta terça-feira (1º), o Lokomotiv Moscou recebeu o Atlético de Madrid, na RZD Arena, pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo das 16h foi de dificuldade para os espanhóis no primeiro tempo, mas um começo de segundo tempo enérgico foi o bastante para garantir os três pontos para os visitantes na vitória de 2 a 0. Os gols foram marcador por João Felix e Thomas Partey.

Domínio espanhol e gols rápidos

A etapa inicial teve 65% de posse de bola da equipe visitante. Com o controle do jogo, o Atleti foi o que mais tentou, chutando nove vezes, sendo quatro deles em direção ao gol. Enquanto isso, o Lokomotiv pouco levou perigo a meta de Oblak, com quatro chutes tentados, mas nenhum na tomaram o rumo do gol. Com toda essa dificuldade em chutar no alvo, o placar do intervalo foi o mesmo do início: 0 a 0.

Na volta do intervalo, o Atlético mostrou que estava atento no jogo e logo abriu o marcador. João Felix chutou, o goleiro Guilherme pegou e no rebote, o português estava atento e completou para o gol. Dez minutos depois, Partey estava livre dentro da área para aproveitar passe de Diego Costa. A partir daí, o time espanhol só se deu o trabalho de controlar o duelo, que finalizou em 2 a 0.

Como fica?

O resultado os times trocam de posição na tabela do Grupo D do torneio. O Atlético agora é o 2º colocado com quatro pontos ganhos, e o Lokomotiv tem três, na 3ª posição. Na próxima rodada, os russos vão à Turim encarar a Juventus, e os espanhóis recebem o Bayer Leverkusen em casa. Os dois jogos acontecem no próximo dia 22 de outubro.