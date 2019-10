Brasileiro Wanderson é convocado para seleção da Bulgária

O meia brasileiro Wanderson é novamente convocado para os jogos da seleção búlgara, em competição válida pelas eliminatórias da UEFA Euro 2020. Há cinco temporadas no Ludogorets e desde 2017 com cidadania local, o atleta fará parte do esquadrão comandado por Krasimir Balakov.

A lista foi anunciada na tarde desta segunda-feira (30), e ela representará a seleção dos "demônios da Europa" em duelos contra Montenegro, no dia 11 de outubro, em Podgorica, e depois contra a seleção inglesa, em Sofia, no dia 14.

Wanderson tem 31 anos e é natural de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Revelado pelo CENE/PR, se destacou no Oeste/SP e posteriormente na Portuguesa de Desportos, seu último clube no Brasil. Desde 2014 na Bulgária, o meia acumula 269 jogos pelo Ludogorets, 60 gols e 59 assistências.

O jogador que estreou pela seleção búlgara em setembro contra o English Team, numa derrota por 4 a 0, celebra mais uma convocação para defender o país do leste europeu e destaca sua primeira oportunidade vestindo a camisa de seu país.

"É uma felicidade muito grande. Fico muito emocionado porque estou realizando grandes sonhos em minha carreira. Apesar do resultado negativo, jogar no Wembley lotado foi algo inesquecível. Espero agora que possamos fazer bons jogos nesses próximos dois confrontos. A meta ainda é a classificação para a Eurocopa, mesmo sabendo que a situação está bem complicada. Devemos continuar acreditando e lutando até o final."

A Bulgária divide com Montenegro a lanterna do grupo A com apenas dois pontos em cinco partidas. Além da Inglaterra que lidera com 12 pontos, a República Tcheca e Kosovo integram o grupo. Além de Wanderson, Marcelinho, que também é meia e joga no Ludogorets está no plantel do ídolo Balakov.